Ni la Alhambra ni la alcazaba de Málaga: ‘Juego de Tronos’ eligió para rodar esta impresionante fortaleza árabe

Si bien la Alhambra de Granada y la alcazaba de Málaga son dos monumentos muy conocidos en Andalucía y en España, ninguno de ellos fue el escenario elegido para las épicas escenas de Juego de Tronos. Los productores de la serie buscaron una fortaleza que combinara historia, belleza y autenticidad, y encontraron todo eso en un enclave menos popular, pero igual de imponente.

En su búsqueda de un lugar único, el equipo de la serie quedó cautivado por esta joya arquitectónica que, desde entonces, ha ganado renombre mundial al aparecer en una de las series más vistas de todos los tiempos. ¿Quieres saber cuál es?

Esta fortaleza árabe de Andalucía es una de las más grandes de España

La Alcazaba de Almería es una de las más grandes construidas por los árabes en nuestro país. La construcción fue iniciada en el 955 por Abderramán III y fue terminada por Hayrán, un rey taifa de esta ciudad andaluza en el siglo XI. Tras la conquista cristiana, este lugar es reformado por los Reyes Católicos y Carlos I.

Esta fortaleza, de unos 1430 metros de perímetro, se asienta sobre un cerro aislado desde el que se domina la ciudad y la bahía de Almería. Destaca por su importante capacidad defensiva y gran visibilidad sobre el mar. La Alcazaba fue declarada en 1931 Monumento Histórico-Artístico aún siendo propiedad del Ministerio de la Guerra.

En 1967 según informa la web de la Junta de Andalucía, se creó el Patronato de la Alcazaba con la participación del Ayuntamiento, Diputación y Ministerio de Cultura. Y ya en el 1989 la Consejería de Cultura de la Junta, crea la institución del «Conjunto Monumental de la Alcazaba» con el objetivo de garantizar la investigación y conversación de esta importante construcción.

Por otra parte, hay que destacar que en 2004 se delimita el entorno de este Bien de Interés Cultural integrado por la Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal.

¿Cómo es la Alcazaba de Almería?

Esta construcción cuenta con tres recintos amurallados. Dos musulmanes y uno de ellos, cristiano. Éste último fue construido por los Reyes Católicos. Fue residencia real y en la actualidad permanece en pie el palacio de Al-Mutasin con todas sus estancias: su mezquita (convertida en iglesia desde finales del XV) y sus baños. Sólo cuenta con una puerta de acceso que es casi invisible por las murallas y amplias zonas de techos abovedados y puertas góticas.

Esta fortaleza cobró vida en la sexta temporada de Juegos de Tronos y en otras producciones como Wonder Woman, Cleopatra, Los cuatro mosqueteros, Conan, el bárbaro, etc.

Este emblemático lugar, aunque es menos conocido que otros monumentos como la Alhambra, es una de las fortalezas árabes más grandes de España. Si quieres conocer los horarios, precios de las entradas y dónde puedes comprarlas, lo puedes hacer a través de este enlace.