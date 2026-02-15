Cuándo es el Carlos Alcaraz – Rinderknech del ATP 500 de Doha: horario y canal de TV para ver en directo gratis el partido

Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech están listos para debutar en el ATP 500 de Doha 2026 y lo harán en los dieciseisavos del torneo. Obviamente, el murciano es el gran favorito para llevarse el triunfo y avanzar hasta los octavos de final, pero es consciente de que no será nada sencillo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el debut del tenista de El Palmar.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026 contra Arthur Rinderknech

Carlos Alcaraz arranca su participación en el ATP 500 de Doha 2026 enfrentándose en los dieciseisavos de final al tenista francés Arthur Rinderknech. El murciano no estuvo finalmente en Róterdam, ya que tras conquistar el Open de Australia por primera vez en su carrera prefirió tener una semana de tranquilidad antes de ponerse manos a la obra y tratar de sumar un nuevo título a su palmarés persona, por lo que ahora en Qatar es donde intentará darle una nueva alegría a todos esos seguidores que le apoyan incondicionalmente.

Carlos Alcaraz espera poder conquistar el título en un ATP 500 de Doha que subió de categoría el año pasado, ya que en ediciones anteriores era considerado como 250. En esa época fueron tres españoles los que lograron ganarlo. Uno de ellos fue Rafa Nadal, otro David Ferrer y finalmente un Roberto Bautista que logró levantarlo en dos ocasiones, por lo que es el tenista nacido en nuestro país que más veces ha triunfado en Qatar. Ahora, el de El Palmar quiere unirse a este selecto grupo.

La organización de este torneo que se celebra en Qatar ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Arthur Rinderknech que corresponde a los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 para este martes 17 de febrero. Todavía no se ha anunciado el orden de juego para este día, por lo que habrá que estar atento para conocer el horario, aunque para tranquilidad de todos los amantes de este deporte no tendrán que madrugar ni trasnochar.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026

Carlos Alcaraz ha comenzado este año de la mejor manera posible, ya que lleva un título. Obviamente, todos los aficionados al tenis siguen recordando el excepcional Open de Australia que firmó y que logró llevarse para poder presumir de ser el jugador más joven que ha ganado los cuatro Grand Slam. La aventura con Samuel López como entrenador, después de haberse separado de Juan Carlos Ferrero, arrancó por todo lo alto y la gran intención ahora es la de poder mantener el nivel en el ATP 500 de Doha.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Rinderknech de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 se disputará este martes 17 de febrero. Estos dos tenistas se han visto las caras en cuatro ocasiones, dos de ellas en Queen’s y las otras dos en el US Open, por lo que el de El Palmar espera poder sumar un nuevo triunfo a su duelo particular con un francés que intentará romper su mala racha ante Carlitos.

Dónde ver el ATP 500 de Doha 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se celebran en este torneo que se va a jugar en Qatar. Este Carlos Alcaraz – Rinderknech correspondiente a los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados que no se pierden ni un partido del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Rinderknech de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a la página web de este operador para disfrutar de todo lo que suceda en este partidazo que jugará el murciano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en este ATP 500 de Doha 2026, donde participan Carlos Alcaraz y Pablo Carreño. Una vez termine el encuentro del murciano frente a Arthur Rinderknech publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Qatar.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Zverev del ATP 500 de Doha 2026

Por otro lado, todos aquellos amantes y seguidores de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Rinderknech de los dieciseisavos de final del ATP 500 de Doha 2026 podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero podrían conectar con Qatar para narrar lo que esté sucediendo en este choque que juega el flamante campeón del Open de Australia.