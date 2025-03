¿En qué países se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo se celebra en casi todo el mundo, estamos ante un momento del año en el que las calles se llenan de consignas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante la llegada de un cambio significativo que puede ser el que nos hará cambiar por completo. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después, de la mano de una serie de eventos de este tipo.

El 8M nos invita a recordar el pasado, pero sobre todo a preparar el futuro. Es el día en el que las mujeres de todo el mundo salen a la calle en busca de sus derechos o de aquel futuro que ansían. Más conciliación, oportunidades y mejores sueldos, en un mercado laboral cada vez más competitivo en el que la mano de obra no cualificada parece que acabará siendo la que se instale en este sector. Se ha avanzado mucho, pero en esencia, estamos ante un día para seguir avanzando que, aunque pueda parecer sorprendente, no a todos los países les afecta.

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer

Cada año el Día Internacional de la Mujer cobra protagonismo y lo hace con la mirada puesta a una serie de elementos que son los que acabarán marcando la diferencia. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo destacado en este momento.

Desde las Naciones Unidas nos lanzan el lema actual que debemos conocer para poder poner en práctica esta reivindicación que puede ser clave: «El tema de este año reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás. El empoderamiento de la próxima generación es el núcleo de esta idea, ya que la juventud, en especial las mujeres jóvenes y las niñas adolescentes, serán las protagonistas de cambios duraderos en el futuro.

Además, este año marca el 30º aniversario de la Declaración de Beijing, un documento clave en el avance de la igualdad de género que ha conseguido mucho desde su adopción en campos como la protección jurídica, el acceso a servicios, la participación de las mujeres y los cambios en normas sociales, ideas y estereotipos enquistados en el pasado.

Actuemos e involucremos a medios, gobiernos, líderes de empresas y comunitarios, a la sociedad civil y la juventud, y cualquier otra persona con la capacidad de ejercer influencia y tomar medidas en nuestras comunidades. Pidamos a las personas con liderazgo que tomen medidas e inviertan en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Compartamos las historias y los mensajes en torno al Día Internacional de la Mujer en plataformas digitales a fin de generar un diálogo e inspirar la acción».

El lema de este año es toda una declaración de intenciones: «Únete el 8 de marzo de 2025 para celebrar el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: «Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento».

En qué países se celebra este Día Internacional de la Mujer

Hay países que celebran este día como una auténtica fiesta, es decir, no se trabaja, sino que se dedica a manifestarse y a conmemorar este día que quizás no debería estar en el calendario, sino todo lo contrario. Es el día en el que las mujeres salen a la calle para reivindicar unos derechos que deberían ser ya suyos. Celebran avance que quizás se ha quedado en nada o que no responde a unas necesidades que debemos tener en cuenta. Son países en los que la lucha sigue muy activa, aunque es un nexo de unión presente en casi todas las mujeres del mundo, hay países que viven con más intensidad la llegada de este tipo de festividades que otros.

Destacan en esta lista Afganistán, Angola, Azerbaiyán, Bielorrusia, Burkina Faso, Camboya, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Moldavia, Mongolia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Zambia, entre ellos algunos más que también si sitúa en la misma órbita de convertir este día en festivo.

En España todo está listo para salir a la calle y recordar una serie de detalles que pueden ser claves y que en cierta manera nos sumergirán en esta festividad en la que la unión hace la fuerza. La unión hacía un objetivo en común, más allá de cualquier otro elemento que nos separe, el mundo casi en tu totalidad se tiñe de morado, el color por excelencia de esta fiesta. Este 8 de marzo es momento de salir, de celebrar, de recordar a esas mujeres que dieron los primeros pasos hacia la igualdad y los derechos de que disfrutamos hoy en día.