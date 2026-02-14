El plan de Alcaraz para conquistar otro título: ya entrena en Doha acompañado por su familia profesional

Alcaraz está de vuelta. Tras tocar la gloria en Melbourne -se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams- decidió poner un punto y seguido a su 2026 tenístico. Estaba apuntado al ATP 500 indoor de Róterdam, donde defendía su corona del curso pasado, pero se tomó un respiro. Se cayó de la cartelera y trasladó el campamento base a su Murcia natal. Familia, amigos y tenis. Según ha podido saber OKDIARIO Alcaraz se ejercita desde este mismo sábado en Doha.

De Murcia voló a Oriente Miedo y tras una escala en Baréin donde disfrutó de los test de Fórmula 1, ya está en Doha para volver a empuñar la raqueta de manera oficial. Este sábado se ejercita por primera vez en la capital qatarí acompañado de su núcleo de confianza. Con él han viajado Samu López, su entrenador; su hermano Álvaro, cada vez con más peso dentro del cuerpo técnico; su fisioterapeuta Fran; el preparador físico Alberto Lledó y Albert Molina -su hombre de confianza- junto a su hijo.

Alcaraz debutará en Doha ante el correoso Rinderknech. El torneo abarca desde el 16 al 21 de febrero y se espera que el estreno del murciano sea el martes 17, aunque todavía falta la confirmación oficial. El hipotético camino de Alcaraz hacia la final, donde presumiblemente se enfrentaría a Sinner, no es un camino de rosas. En la siguiente ronda le esperaría Valentin Royer o un rival de la previa y ya en cuartos el potente Khachanov y en semifinales Medvedev o el bicampeón del torneo Andrey Rublev.

Alcaraz llega a Doha liberado

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, todo tuvo sentido para Alcaraz. Se dejó caer sobre la Rod Laver y quedó tendido con los brazos abiertos. Carlitos llevaba dibujando en su mente este éxito cada inicio de temporada y ahí lo tiene, a la quinta. En el momento más necesario para no perder confianza en sí mismo. Tras su abrupta ruptura con Juan Carlos Ferrero y con Samu López como su entrenador principal. La incógnita estaba servida.

Apostó Alcaraz por Samu y va hasta el final con él. «Es de los mejores entrenadores, si no el mejor», ha asegurado mientras su estancia en Australia. Las dudas sobre su rendimiento inmediato al contar con nuevo entrenador no se hicieron esperar. La opinión pública, gran desconocida del conocimiento de Samu López, uno de los que mejor conoce el circuito, cargó. La de Samu es una carrera labrada en la sombra con gran dedicación. Las hipótesis sobre Carlitos centraban debates y copaban focos mediáticos. De ellos también se ha liberado Alcaraz con su triunfo en Melbourne.

«Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso», aseguró ya con el trofeo entre sus manos.