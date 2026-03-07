Horario de supermercados y centros comerciales de Valencia en Fallas 2026

Las Fallas de Valencia 2026 celebran su segundo fin de semana a la espera de la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de marzo. El Día de San José se pondrá punto y final a las fiestas populares de la ciudad con el tradicional acto de la Cremá en el que arderán las 800 fallas que se plantarán en toda la ciudad. El Día de San José, en el que también se celebra el Día del Padre, está especificado en el BOE como festivo retribuido en la Comunidad Valenciana. Por ello, muchos supermercados tendrán un horario especial durante este día. Consulta en este artículo el horario de los supermercados durante las Fallas de Valencia.

Este sábado 7 de marzo Valencia volverá a vivir un día de Fallas repleto de actos por toda la ciudad. Los más importantes ocurrían en la plaza del Ayuntamiento de la capital, donde a las 14:00 horas se celebrará la mascletá y a partir de las 23:59 horas tendrá lugar el castillo de fuegos artificiales que también se celebrará en el centro de la localidad. Ambos serán los dos grandes espectáculos pirotécnicos de un día espectacular en la capital del Turia.

También es de obligada visita durante este 7 de marzo la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite, donde a partir de las 20:00 horas tendrá lugar el encendido musical con el show Il·luminat Malva-rosa 2026. Este sábado también se inauguran las verbenas que podrán abrir las comisiones falleras, en horario de 17:00 a 22:00 horas en horario de tarde y de 22:00 a 04:00 horas en horario nocturno. Las fallas no podrán repetir horarios para la fiesta y, por lo tanto, tendrán que elegir entre la tarde o la noche.

Horario de los supermercados en las Fallas de Valencia

La semana grande fallera será del domingo 15 al jueves 19 de marzo y, con motivo de las Fallas de Valencia 2026, muchos supermercados tendrán un horario especial. Salvo algunos Carrefour City situados en el centro de la ciudad, el resto de supermercados cerrará el Día de San José, el más importante en las fiestas de la ciudad. Durante este día también podrían abrir algunas pequeñas tiendas ubicadas en el centro de la capital.

Estos son los horarios de los supermercados en Valencia durante las Fallas 2026:

Corte Inglés: El Corte Inglés de Pintor Sorolla-Colón y Avenida de Francia abrirá desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas durante los días laborales y cerrará los domingos durante las Fallas. No abrirán el Día de San José.

Mercadona: Mercadona cerrará sus tiendas el miércoles 19 de marzo por ser festivo. Los días 17 y 18 de marzo mantendrá su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas.​

Carrefour: Carrefour cerrará sus establecimientos en Valencia el 19 de marzo. Los días 17 y 18 de marzo, las tiendas estarán abiertas en su horario habitual de 9:00 a 22:00 horas. Algunos Carrefour City ubicados en el centro de la ciudad podrían abrir sus puertas.

Lidl: Las tiendas de Lidl en Valencia permanecerán cerradas el 19 de marzo. Los días previos, incluyendo el 17 y 18 de marzo, seguirán su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas.​

Aldi: Las tiendas de Aldi en Valencia no abrirán el 19 de marzo. Los días 17 y 18 de marzo mantendrán su horario regular de 9:00 a 21:00 horas.​

Supermercados Dia: Cerrarán el día 19 de marzo y el resto de días abrirán en horario habitual de 08:30 horas/09:00 horas a 22:00 horas.

Los centros comerciales El Saler, Aqua o Arena Multiespacio tendrán un horario general de lunes a sábado de 10:00 horas a 22:00 horas. La zona de restauración de los cines sí que abrirá durante los festivos y el 19 de marzo.