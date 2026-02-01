La felicitación más viral de Fernando Alonso a Alcaraz tras ganar el Open de Australia: «Salvaje»

Fernando Alonso le ha devuelto a Carlos Alcaraz el cariño que le profesó el murciano al imitar una de sus celebraciones más icónicas en el Open de Australia. Tras derrotar a Alexander Zverev en semifinales del torneo australiano, Alcaraz celebró al estilo del asturiano durante sus años de gloria en Renault. El piloto de Aston Martin no ha tardado en felicitar al tenista después de su triunfo en el Open de Australia. «Salvaje» ha sido el adjetivo elegido por Alonso para definir la gesta de Alcaraz, a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El piloto asturiano, inmerso en el inicio de la pretemporada de cara a la próxima campaña de la Fórmula 1, ha vuelto a demostrar la conexión que le une con el tenista de El Palmar. Alcaraz le ha dedicado varias firmar a cámara tras sus triunfos, con referencias a la ansiada victoria número 33 que persigue Fernando Alonso desde 2013 y que espera conseguir en 2026. El último guiño llegó en forma de la celebración más emblemática del piloto en su primera etapa en Renault. Alonso ya le respondió con un cariñoso «Alcaraz te quiero» por su gesto en semifinales, y tras vencer en la final se ha adelantado en su felicitación.

El piloto asturiano ha citado una publicación de la ATP en su cuenta de Instagram, en la que se destacaba el hito de Carlos Alcaraz al lograr completar el Grand Slam. Después de su triunfo en el Open de Australia, el actual número uno del tenis masculino ya suma los cuatro ‘grandes’ a su nutrido palmarés con sólo 22 años. Una edad que le convierte en el más joven en conseguirlo, superando a un Rafa Nadal que presenció desde las gradas de la Rod Laver Arena el duelo entre su más desafiante rival y su digno sucesor como cara del tenis español. Alonso ha respondido al logro de Alcaraz con un rotundo «completado» y destacando que el murciano ya ha «desbloqueado» el «siguiente nivel» en el videojuego del tenis.

No sólo Fernando Alonso felicita a Carlos Alcaraz

La victoria de Carlos Alcaraz en el primer Grand Slam de la temporada ha desatado una ola de felicitaciones, especialmente en un deporte español en el que se ha convertido en el protagonista principal en los compases iniciales de 2026. El Real Madrid ha sido uno de los primeros en congratular al tenista murciano, reconocido aficionado del club blanco. «Los madridistas estamos orgullosos de ti», ha publicado el equipo de Concha Espina en sus redes sociales.

El Real Murcia, el otro equipo de fútbol que tiene hueco en el corazón de Carlitos, tampoco ha tardado en felicitar a su paisano. «Orgullo murciano», ha publicado en su cuenta de ‘X’ el conjunto grana. Un mensaje que he llegado mientras el Real Murcia disputa su partido ante el Teruel, correspondiente a la jornada 22 del Grupo 2 de Primera Federación.