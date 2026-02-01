El detallazo de Djokovic con Nadal: «Me he sentido como en un dos contra uno de leyendas españolas»

Novak Djokovic tuvo un gran detalle que demostró su humanidad durante la ceremonia de premios del Open de Australia, donde pese a haber perdido minutos antes en la final contra Carlos Alcaraz se acordó de mirar al palco y dedicar unas palabras a su eterno rival, Rafa Nadal. El legendario tenista serbio se quedó a un peldaño de conseguir su 25º Grand Slam y, en cambio, vio como el murciano cerraba en Melbourne los cuatro Majors tras conquistar dos veces Roland Garros, Wimbledon y US Open.

«La leyenda de Rafa Nadal, gracias. Quiero decir que ha sido un honor que estés aquí. Gracias por estar presente. Se me hace raro tenerte en la grada y no en la pista. Me he sentido como en un dos contra uno de leyendas españolas», dijo Djokovic, en un muy aplaudido reconocimiento tanto a Alcaraz como al balear para llevarse los gritos de «¡Nole, Nole!» por parte de la Rod Laver.

Así fue el resto del discurso de Djokovic, delante de Alcaraz en la pista y de Nadal en el palco: «Eres muy joven, tienes un montón de tiempo como yo (bromea). Estoy seguro de que nos veremos peleando los próximos 10 años. Legendario, histórico…»

«Gracias por darme apoyo, veis lo mejor y lo peor de mí. Las últimas tres semanas sobre todo. No siempre es fácil, me empujáis y me ayudáis. Tenía un discurso preparado tanto para victoria como derrota, pero es el momento de Carlos. Me habéis dado algo que nunca había tenido en mi experiencia en Australia, más apoyo que nunca», dijo a los aficionados.

Djokovic se rinde a Nadal

Djokovic también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia su equipo: «Gracias por darme apoyo, veis lo mejor y lo peor de mí. Las últimas tres semanas sobre todo. No siempre es fácil, me empujáis y me ayudáis. “Honestamente, siempre he creído en mí mismo y es algo ultra necesario cuando juegas contra tenistas como Carlos o Jannik (Sinner). Os debo la gratitud por empujarme hasta el fondo en las últimas dos semanas».