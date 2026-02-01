Alcaraz repite el hito de Nadal: los únicos españoles en ganar el Open de Australia

Carlos Alcaraz ha repetido el hito de Rafa Nadal y a partir de este histórico domingo 1 de febrero de 2026 ya son los únicos tenistas españoles en ganar el Open de Australia. Con su victoria frente a Novak Djokovic en la final, el murciano y el balear son los dos campeones de nuestro país en Melbourne. El de El Palmar consiguió además con 22 años y ocho meses convertirse en el más jugador joven en completar el Grand Slam, sumando este título a sus dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos Us Open para sumar siete.

Por su parte, Nadal ganó su primer Open de Australia en 2009 ganando en cinco sets a Roger Federer y el segundo en 2022, también en cinco mangas con esa inolvidable remontada ante Daniil Medvedev. La primera vez que logró ser campeón en la Rod Laver sólo tenía 23 años, uno más que la edad con la que Alcaraz ha alcanzado su hito.

Además, lo ha hecho con la atenta mirada de su ídolo desde el palco de la pista central del Open de Australia. Alcaraz consigue lo que siete ex tenistas españoles no pudieron anteriormente. Incluso el propio Nadal, que perdió en la final australiana hasta en cuatro ocasiones (2012 con Djokovic, 2014 con Wawrinka, 2017 con Federer y 2019 también con Djokovic).

Ningún deportista de nuestro país, salvo Nadal y ahora Alcaraz habían logrado tal hazaña. Los subcampeones fueron Juan Gisbert ante William Bowrey (1968), Andrés Gimeno ante Rod Laver (1969), Arantxa Sánchez-Vicario ante Steffi Graff y Mary Pierce (1994 y 1995), Carlos Moyá ante Pete Sampras (1997), Conchita Martínez ante Martina Hingis (1998), Garbiñe Muguruza ante Sofia Kenin (2020).

Alcaraz, más cerca de Nadal

Nadal habló sobre la juventud de Alcaraz y su velocidad para seguir sus pasos antes de esta final: «Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos (en París 2024), compartimos el equipo español… Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos».