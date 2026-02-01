La relación de Álvaro Alcaraz con las siglas ‘M.B.H’: todo sobre la misteriosa firma de Carlos Alcaraz que ya es viral

Alcaraz rompió su techo de cristal ante De Miñaur. Fueron llegar las curvas y venirse arriba Carlitos. Sonrío tras aquel partido de cuartos de final pese al ferviente ambiente -hasta 37 grados en Melbourne- y tener que batirse ante el tenista local que no había cedido set alguno hasta aquel día. Pasó por encima del australiano (7-5, 6-2, 6-1) sin ceder ninguna manga. Acabó con contundencia lo que empezó como una montaña por escalar.

Una vez finalizado el partido de cuartos de final, Carlitos, rotulador en mano, se acercó a la cámara de realización para firmarla. Un clásico en el mundo del tenis. Es el momento para dedicar victorias y fomentar el vínculo con los aficionados. Ese segundo intangible fue por el que se decantó Alcaraz, que puso la rúbrica a la victoria con con tres iniciales. «M.B.H», rotuló acompañado de un emoji sacando la lengua. A buen entendedor, pocas palabras basta.

Qué es el Método Blessed Hands

Las redes sociales enseguida entendieron a lo que se refería. Alcaraz se sumó a la campaña de reivindicación de su hermano Álvaro que promueven las redes sociales. El Método Blessed Hands, de ahí sus siglas, en español significa método de las manos bendecidas. Y ensalza la figura de Álvaro Alcaraz, hermano del tenista, dentro del equipo de Carlitos. Una figura que ha cogido peso tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero, el propio Ferrero dio su punto de vista en OKDIARIO.

«Creo que tener a alguien de la familia cerca, y más entre ellos que siempre han tenido una relación fantástica, es bueno. Aunque Álvaro en algún momento no fuera profesional en plan entrenador, siempre estaba ahí como como apoyo a nivel familiar. Ahora está más de entrenador, como segundo de Samuel, aportando más cosas y creo que le viene también bien. Es una persona que ha jugado mucho al tenis y que lleva los últimos años viviendo muy de cerca todo lo que ha ido experimentando su hermano con todos los entrenadores. Creo que ha podido aprender mucho para poder aportar», dijo el ex entrenador de Carlos.

Alcaraz, durante su entrevista con OKDIARIO, también ensalzó el papel de su hermano dentro del equipo. «Es una persona fundamental en mi vida. Más allá de ser mi hermano, es de mis mejores amigos también. Entonces el hecho de tenerlo en los torneos es un gran apoyo fuera de pista. Luego, dentro de pista, él también sabe lo que es el tenis. Él también ha jugado, también tiene conocimientos de tenis. Hay gente que tiene opiniones distintas, puntos de vista distintos, el hecho de tener un punto de vista distinto de lo que es dentro de pista también te puede ayudar en muchos aspectos. Así que mi hermano es alguien que cuando no viene a los torneos, que son muy puntuales, se le echa de menos», detalló el murciano.