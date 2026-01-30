Alcaraz no hizo nada ilegal contra Zverev: las normas le permitían recibir asistencia médica

Hubo una secuencia que provocó que a Zverev se lo llevaran los demonios. Alcaraz se acercó a su banquillo, se apoyó y verbalizó su sufrimiento. «He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo». Al malestar se unió inmediatamente la rigidez muscular. Se llevó la mano al muslo, se agachó, estiró… Fue entonces cuando recibió asistencia médica y fue masajeado en su banquillo.

Ese masaje provocó el enfado de Zverev «¿Cómo dejáis que le traten por unos calambres? ¡Esto es una mierda! Estáis protegiendo a estos dos tíos todo el rato!», dijo le dijo al supervisor. «Por unos calambres no se puede pedir tiempo muerto médico, pero qué podía hacer; no me gustó, pero no era mi decisión», aseguró en la rueda de prensa posterior. Convicción no le faltaba, pues hay una norma que no permite masajes a tenistas acalambrados.

Que le pregunten a Alcaraz precisamente, que no pudo ser atendido cuando quedó bloqueado en Roland Garros 2023 ante Djokovic. Claro que a Carlitos le amparó en Melbourne el calor. Rival y aliado al mismo tiempo. Antes de recibir la asistencia médica, en el segundo descanso de ese set, el murciano vómito en su toalla y la juez de silla se percató. Entonces, cuando se acalambró, la juez actuó creyendo que el español podía estar sufriendo esos problemas motivados por el calor y por ello permitió la entrada al médico. Así lo refleja la normativa.

«En casos en los que haya dudas de cuál es el problema del jugador, será el doctor o el fisioterapeuta quien decida si se le puede atender o no. Si el doctor o el fisioterapeuta considera que el jugador tiene una enfermedad asociada al calor y el músculo acalambrado es una manifestación de ello, puede ser tratado por esos calambres como parte del tratamiento recomendado para tratar el golpe de calor», reza la normativa empleada en el Open de Australia 2026.