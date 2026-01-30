Alcaraz pletórico: «No sé cómo lo he hecho, no dejé de creer y fui a por la victoria sin miedo»

Alcaraz volvió a redefinir lo imposible con una raqueta en la mano. Lo tenía todo en contra y pudo con todo. Tenía el partido para ganar cuando aparecieron los vómitos y calambres. Tiró entonces de épica, de lo que le quedaba para creer en algo que cualquier otro tenista hubiera dado por inalcanzable. Y ahí es imbatible. Redescubre el tenis una mentalidad inquebrantable. Alcaraz ya tiene la ansiada final en Australia.

No sé como lo he hecho. El tenis es un deporte que se basa en detalles. A veces muy cruel y a veces maravilloso. Por un detalle en un momento todo puede cambiar completamente. Sabía eso. He creído. Cuando he tenido calambres era consciente de que había mucho tiempo para recuperarme. El partido ha sido luchar, creer, esperar las oportunidades y no tener miedo en ir a por ello. Estoy muy orgulloso de pasar a la final en Australia», aseguró Alcaraz.

El murciano se llevó una batalla de cinco horas y media. «He ganado porque he creído. Tienes que creer en ti mismo. Físicamente es uno de los partidos más exigentes que he jugado. He estado en una situación como esta antes. Sabía que tenía que poner todo mi corazón en el partido. He luchado hasta la última bola sabía que tendría mis oportunidades. Estoy muy orgulloso por la forma en que he luchado y he remontado», aseguró Alcaraz.

Alcanza Carlitos su primera final en Australia, el torneo que ansía conquistar. «Estoy muy contento por poder jugar mi primera final en Melbourne. Es algo que he perseguido mucho. Han sido dos semanas fantásticas, con un nivel muy bueno, pero me gustaría poder quedarme en este momento, en esta entrevista, con toda esta gente animándome. La forma en la que me han llevado en volandas en cada punto… Estoy muy agradecido. Por lo de hoy y por todo el torneo. El domingo habrá una gran atmósfera. No puedo esperar a dar más espectáculo para vosotros», finalizó Alcaraz.