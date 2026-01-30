Alcaraz manda un mensaje a Fernando Alonso imitando en Australia su celebración más icónica

Que Carlos Alcaraz es un fiel seguidor de Fernando Alonso no es una sorpresa para nadie. El tenista nunca ha ocultado que es fanático de la Fórmula 1 y hasta en algún partido de tenis cuando ha firmado la cámara tras un triunfo ha mandado un mensaje al asturiano. Tras vencer a Alexander Zverev en una épica semifinal del Open de Australia, el murciano se acordó nuevamente del asturiano imitando su celebración más icónica de los años de Renault.

Alcaraz quiso así arengar a un Alonso que hoy está probando el nuevo Aston Martin y que en el mes de marzo debutará precisamente allí con la celebración del Gran Premio de Australia. El tenista está deseando ver si el monoplaza diseñado por Adrian Newey cumple con las expectativas marcadas.

El número 1 de la ATP ya viralizó una celebración en el Masters 1.000 de Miami de 2023 cuando venció a Tommy Paul. El piloto puso en la cámara de televisión un mensaje de alonsismo puro: «La 33, ¿pronto?», dijo tras ver los grandes resultados que el Aston Martin consiguió en esa temporada en la que Alonso volvió a los podios.

Con el cambio de normativa para 2026, Carlos Alcaraz y todos los seguidores de Fernando Alonso están entusiasmados con la posibilidad de que vuelvan los tiempos de gloria. El piloto, de 44 años, no ha perdido ni un ápice del talento que le llevó a ganar dos Mundiales y regalarnos algunas de las celebraciones más icónicas como esta que acaba de imitar el tenista.

Carlos Alcaraz no ha dejado de asistir a los circuitos de Fórmula 1 en sus ratos libres siendo un asistente a eventos cuando su agenda tenística se lo ha permitido. Es por ello que para nada sea extraño que tenga tantas ganas de ver a Fernando Alonso saborear nuevamente las mieles del éxito en el deporte.