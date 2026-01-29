La imagen que todo el mundo comenta: Fernando Alonso alucinando con el nuevo Aston Martin

Fernando Alonso estuvo presente en la puesta de largo del nuevo Aston Martin con el que la firma pretende ganar el Mundial de Fórmula 1 esta temporada. El asturiano alucinó con el diseño realizado por Adrian Newey que no pudo evitar grabar la salida del box de su compañero Lance Stroll antes de que el monoplaza completase sus primeras vueltas al circuito de Montmeló.

El bicampeón del mundo estuvo con una cazadora gris en la puerta del box grabando con su teléfono móvil cómo su compañero engranaba la primera marcha ante la mirada de una decena de personas, entre ellos el dueño de la escudería Aston Martin. Lawrence Stroll no quiso perderse tampoco la puesta de largo de un coche donde tiene fundadas esperanzas y no es para menos.

El Aston Martin que ha diseñado Adrian Newey es un monoplaza completamente radical, muy diferente a los exhibidos por el resto de equipo en estos días de test en Montmeló. A Fernando Alonso no se le podía reprimir una sonrisa ante la idea de conducir una diseño de un ingeniero que ha llevado al título a lo largo de la historia a Williams, McLaren o Red Bull.

El concepto del coche es muy revolucionario al ser bastante más estrecho que el resto de monoplazas con pontones mínimos y un alerón trasero muy contenido. Hay aspectos que han llamado poderosamente la atención como la forma del morro, la distancia entre los brazos de la suspensión o la forma del HALO donde se prima el paso del aire en todos los conductos.

Lance Stroll dio un par de vueltas de instalación y se volvió para el box. El día importante llegará este mismo viernes cuando Fernando Alonso tome los mandos del monoplaza por primera vez. El asturiano dará su feedback a un Newey que está deseando conocer sus sensaciones de cara a un coche que hará que muchos se lancen a copiar el concepto.

Fernando Alonso intenta contenerse

En la puerta del circuito de Montmeló, una cámara de Jugones consiguió hablar con Fernando Alonso antes del inicio de la jornada. «Daremos alguna vuelta hoy. Tengo mucha ilusión. A ver qué tal. Hay que calmar las expectativas. Estoy contento de volver y empezar a trabajar», explicó el piloto.

El bicampeón del mundo no perdió la oportunidad de dar las gracias a sus seguidores, quien tras una larga carrera sigue apoyándole en primera línea. «La afición siempre está ahí. 22 años ilusionados siempre, se lo agradezco», zanjó el de Aston Martin.