Zumo de pepinillos, el remedio natural que ingirió Alcaraz y le resucitó de calambres ante Zverev

La secuencia congeló a toda España. Alcaraz se acercó a su banquillo, se apoyó y verbalizó su sufrimiento. «He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo». Al malestar se unió inmediatamente la rigidez muscular. Se llevó la mano al muslo, se agachó, estiró… Todo con tal de recuperar elasticidad y algo de movilidad. Compitió sin poder andar durante el final del tercer set y buena parte del cuarto, hasta que el zumo de pepinillos hizo efecto.

Cuando Alcaraz recibió asistencia médica, sacó un frasco de su mochila y lo ingirió sin dudar. Tomó zumo de pepinillos, un remedio natural que combate los calambres gracias a su vinagre y activa los receptores del aparato digestivo. Estos receptores envían señales al sistema nervioso central que inhibe temporalmente la neurona que contra al músculo. La fuerza del sabor permite reiniciar la señal nerviosa que provoca el calambre.

No fue una decisión improvisada. Carlos Alcaraz ya había recurrido anteriormente a este método, incluso en contextos similares, como durante las semifinales de Roland Garros 2024 frente a Jannik Sinner, cuando su cuerpo volvió a encender las señales de alarma. Se trata de un remedio casero habitual en disciplinas de alta exigencia física, como el maratón, el ciclismo o las pruebas de máxima intensidad.

El murciano se llevó una batalla de cinco horas y media. «He ganado porque he creído. Tienes que creer en ti mismo. Físicamente es uno de los partidos más exigentes que he jugado. He estado en una situación como esta antes. Sabía que tenía que poner todo mi corazón en el partido. He luchado hasta la última bola sabía que tendría mis oportunidades. Estoy muy orgulloso por la forma en que he luchado y he remontado», aseguró Alcaraz.

Alcanza Carlitos su primera final en Australia, el torneo que ansía conquistar. 2Estoy muy contento por poder jugar mi primera final en Melbourne. Es algo que he perseguido mucho. Han sido dos semanas fantásticas, con un nivel muy bueno, pero me gustaría poder quedarme en este momento, en esta entrevista, con toda esta gente animándome. La forma en la que me han llevado en volandas en cada punto… Estoy muy agradecido. Por lo de hoy y por todo el torneo. El domingo habrá una gran atmósfera. No puedo esperar a dar más espectáculo para vosotros», finalizó Alcaraz.