Paco Jémez se pronuncia tras la polémica de Adama Traoré y el gimnasio: «Parece un…»

Hace unos días, la polémica decisión de Nuno Espirito Santo a Adama Traoré dio ucho que hablar. El entrenador del West Ham dijo abiertamente que había prohibido al jugador levantar pesas en el gimnasio. El técnico portugués habló del futbolista español, fichado en el pasado mercado invierno procedente del Fulham, y alabó su genética, al mismo tiempo que confirmó que le tienen prohibido hacer ejercicios de levantamiento de pesas. Ahora, su segundo, Paco Jémez, también se ha pronunciado al respecto.

«Es un físico que no es de fútbol. Sería más de un jugador de NFL, parece un culturista en versión reducida», dijo Paco Jémez en una entrevista para la Cadena Ser. «Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso», comentó Nuno días atrás en sala de prensa sobre el físico del potente extremo catalán.

Paco Jémez tocó otros temas

El entrenador español, ahora segundo de Nuno en el West Ham, habló sobre varios temas más, por ejemplo el gran triunfo del Real Madrid ante el City en la Champions League: «Me gustó mucho el Real Madrid contra el Manchester City porque planteó un partido muy difícil. Atar a un rival así es muy difícil porque el City es un equipo lleno de talento. Me extrañó un poco el 11 del City porque Guardiola ha dicho muchas veces que para jugar bien al fútbol hacen falta muchos centrocampistas».

El técnico de 55 años reconoce que «en el fútbol todo puede pasar», aunque ve al Madrid favorito ante el City de cara al partido de vuelta: «Lo bonito es lo imprevisible que es este deporte, pero el resultado es muy difícil de poderle dar la vuelta. Creo que el Real Madrid tiene mucho ganado y el City tendría que hacer un programa prácticamente perfecto».

Y también elogia a Fede Valverde, clave en el partido de ida de octavos con un hat-trick histórico: «Pocas veces el Real Madrid ha tenido un jugador de la talla de Fede Valverde… Sin lugar a dudas, es el alma de este equipo. Si le pones unos guantes, se pone en la portería, está entre lo mejorcito del mundo. Ojalá algún día pueda decir tener a este tipo de jugador en mi plantilla».

Un Paco Jémez que siempre lleva al Rayo Vallecano en el corazón. «Cuando el Rayo no tenga entrenador y piense que soy el adecuado, tardo medio segundo en ir. Lo he dicho claro, pero verás como mañana alguno no lo ha entendido. ¿Me llevaría a Nuno de segundo? Me tendrá que devolver el favor…», añadía entre risas.