Muere a los 85 años Enric Reyna, el ex presidente del Barcelona que precedió a Laporta

Enric Reyna, ex presidente del Barcelona, ha muerto este viernes a los 85 años. El empresario fue el predecesor de Joan Laporta en el cargo tras sustituir a Joan Gaspart cuando dimitió en 2003 después de sus tres cursos al frente de la entidad blaugrana.

Enric Reyna nació en la Ciudad Condal el 15 de mayo de 1940 y fue presidente azulgrana en una época muy difícil. Promotor inmobiliario, se hizo socio del Barça el 15 de septiembre de 1965. El catalán fue nombrado miembro de la Junta Directiva de Gaspart cuando este accedió a la presidencia el 24 de julio de 2000.

En diciembre de 2002 llegó a ser vicepresidente del club, cargo en el que permaneció hasta febrero de 2003, cuando Gaspart renunció a su puesto. A partir de ese momento y en cumplimiento de los estatutos del Barcelona, se convirtió en presidente y permaneció en el cargo hasta la Asamblea extraordinaria del 5 de mayo de 2003.

Al día siguiente, tras la dimisión de toda la Junta, se hizo cargo del club una Comisión Gestora presidida por Joan Trayter con el objetivo de preparar las elecciones presidenciales.

Los éxitos de Enric Reyna

Los tres meses de Reyna en la presidencia azulgrana fueron bastante complicados, con el club azulgrana atravesando una grave crisis económica y con el equipo de fútbol atravesando un bache deportivo. Aun así, durante ese tiempo la entidad catalana consiguió tres títulos en sus secciones: la Copa del Rey de baloncesto y la Copa de hockey sobre patines, además de la Copa EHF de balonmano.

En cualquier caso, la salud social del club blaugrana seguía siendo fuerte, como demostraban los 105.983 socios barcelonistas inscritos en mayo de 2003. Además, durante la presidencia de Enric Reyna, en marzo de 2003, se firmó un convenio de colaboración con el Consejo Catalán del Deporte para fomentar la práctica, la difusión y la exhibición del deporte entre los niños, niñas y jóvenes en edad escolar de Cataluña.

La breve y difícil presidencia de Reyna fue el preludio de tiempos mejores para el barcelonismo. Como dijo el propio presidente en su discurso de despedida el 5 de mayo de 2003: «Sueño con un Barça del que socios, simpatizantes, empleados, jugadores y directivos se sientan orgullosos de los colores y de cómo se hacen las cosas».