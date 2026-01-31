El plan de Alcaraz para recuperarse: baños de contraste y sin entrenar antes de la final con Djokovic

Cuando la devolución de Zverev no superó la red, Alcaraz se metió a la final del Open de Australia y comenzó en ese momento una contrarreloj contra sí mismo. Fue sellar el billete a la final e ir directo a la bicicleta estática. Un método común de recuperación activa que tiene como fin que no decaiga la circulación y hacer una transición suave tras el gran ejercicio físico. «Los problemas físicos pueden venir por falta de sales, deshidratación, por los nervios… Intentaremos mejorar para que no vuelva a ocurrir», aseguró el murciano.

El descanso ganó entonces presencia inmediata. La primera noche tras el partido fue larga para Alcaraz. Cuanto más descanso mejor, tanto mental como físicamente. Por ello tampoco se ha ejercitado este sábado, ni rastro de la raqueta. Su día previo a la final ha pasado por la relajación con su entorno. Para recuperar los músculos, nada más acabar la semifinal, se puso manos a la obra con baños de contrastes. Primero de agua caliente y posteriormente de agua fría para potenciar la recuperación.

La final se juega antes en las camillas que en la pista. Tanto para Alcaraz como para DJokovic. Ambos disputaron dos semifinales larguísimas. Hasta las cinco horas y 27 minutos el español y cuatro horas y nueve minutos el balcánico. El serbio copió la hoja de ruta de Carlitos y tampoco se ejercitó el día antes de la final. «Es 15 años más joven que yo, biológicamente se recuperará mejor», asegura Novak. «Físicamente parece que tiene 25 años», le elogiaba Carlos. El que mejor recupere tendrá más opciones de ganar

Alcaraz busca la gloria en el jardín de Djokovic

Se transforma el serbio cuando pisa Australia, su jardín de éxitos. Nada ha ganado más que él en el Grand Slam de Las Antípodas. Hasta diez entorchados suma. Si vence este domingo sumará su undécimo Open de Australia en particular y su 25º Grand Slam en general. Desempataría con la australiana Margaret Court como tenista con más grandes de siempre. Ya lo es en el circuito masculino y pretende serlo del cómputo general.

Alcaraz, como Djokovic, también está a las puertas de la historia. Su victoria le convertiría en el tenista más joven en completar el Career Grand Slam -ganar los cuatro grandes-. Doble cita histórica en una final eterna. El murciano también aterriza en la final tras un partido épico en semifinales. Tenía el partido para ganar cuando aparecieron los vómitos y calambres. Tiró entonces de épica, del mantra de su abuelo. Cabeza, corazón y cojones. Y de magia, de esa cualidad que tienen los elegidos para solventar con muñeca cualquier adversidad física. Este domingo, que gane el mejor.