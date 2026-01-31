Nadal estará en la gran final de Australia y se decanta por Alcaraz: «Siento que tengo que apoyarle»

Rafa Nadal será una de las pocas personas, si no la única, que este domingo conseguirá desviar la mirada de lo que ocurra en la pista central Rod Laver durante la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El ex tenista español presenciará in situ el duelo por el Open de Australia entre su ‘sucesor’ y su eterno rival, con el que se disputó la mayoría de Grand Slams durante su carrera. El de Manacor confesó que el corazón le dice que debe apoyar a su compatriota.

Nadal, ganador de dos Open de Australia, el segundo en 2022 con esa memorable final en la que remontó dos sets en contra a Daniil Medvedev, fue reconocido en un acto en Melbourne este sábado en su primera visita al continente australiano tras su retirada. El legendario deportista español disfrutará de Alcaraz y Djokovic después de que ambos consiguieran el pase a la final de forma épica frente a Alexander Zverev y Jannik Sinner respectivamente.

«Antes que nada, va a ser un placer ver la final en directo. Al no estar en una mentalidad profesional desde hace un tiempo, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel de tenis», aseguró Nadal ante un pequeño grupo de prensa en Melbourne. Rafa se decantó claramente por Alcaraz, pero previamente dejó clara su admiración por Djokovic, que con 39 años buscará redondear su espectacular cifra de Grand Slams (tiene 24): «Una historia increíble. Le deseo lo mejor».

«Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos (en París 2024), compartimos el equipo español… Si gana Novak, estaré contento por él porque, en cierto modo, es espectacular lo que está haciendo. No sería un drama para mí, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos», destacó, volcándose con Alcaraz.

Nadal, Alcaraz y la final de 2022

A Nadal le recordaron su gesta contra Medvedev, una similar a la de Alcaraz con Zverev este viernes. El murciano superó vómitos y sobre todo unos calambres que le lastraron desde el tercer set, habiendo momentos en que apenas podía moverse con normalidad. «Lo de cuatro años atrás es pasado, no acostumbro a mirar muy para atrás ni a vivir con nostalgia, pero al final yo aquí vengo para disfrutar desde otro punto de vista. Lo que pasó, pasó, fue muy bonito y ahora vivo feliz otra etapa de mi vida», dijo el balear sobre aquel partido frente al ruso, antes de referirse al de Carlos.

«Ayer fue un partido emocionante, creo que tuvo un poco de todo. Tuvo drama por lo que le pasó a Carlos en el tercer set y después, como es lógico en estas situaciones, los calambres, si consigues aguantar un buen rato, suelen pasar, son calambres a veces tensionales. Al final, el partido tuvo todo lo que tiene que tener para que la gente se involucre, para que genere emociones en nuestro deporte y en las personas que lo están viendo», comentó.

Aun así, dio su confianza al murciano durante su fase de recuperación más importante de los últimos tiempos: «Estoy seguro de que se va a recuperar. Aunque haya sido una batalla larga, la otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que Carlos tiene incluso más posibilidades de recuperarse mejor que Novak».