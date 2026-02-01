La organización del Open de Australia cerró el techo para ayudar a Djokovic en la final contra Alcaraz

La organización del Open de Australia acudió al rescate de Novak Djokovic después de que fuese arrollado por Carlos Alcaraz en el segundo set. El murciano le endosó un 6-2 que provocó que el serbio se marchase a los vestuarios e inmediatamente algo extraño sucedió en pista. El número 1 de la ATP no daba crédito a la decisión de la organización: cerrar el techo de la pista central de Melbourne Park.

Este cambio de circunstancias en mitad del partido enfadó y de lo lindo a un Carlos Alcaraz que protestó la decisión que tomaron de manera unilateral para beneficiar las características de Djokovic. La pista se volvería más lenta, con menos viento y sobretodo con menos humedad mejorando las prestaciones al 10 veces campeón del Open de Australia.

Alcaraz se quejó primero al árbitro y luego a los jueces de fondo, pero sus quejas no encontraron amparo. Su equipo, liderado por Samu López, le pidió que se centrase en las nuevas circunstancias y que siguiese compitiendo en un partido que se le puso muy cuesta arriba en el primer set cuando lo perdió por 6-2.

El murciano resucitó en la segunda manga devolviéndole el 6-2 a Djokovic y cuando peor parecía que estaban las cosas para el serbio ahí estuvo una organización que quiso igualar las fuerzas cambiando las condiciones de la pista. Hay que recordar que no es la primera vez que perjudican al español después de haberle puesto en malos horarios en todo el torneo sometiéndole al calor extremo.

De hecho, Alcaraz estuvo a punto de abandonar en las semifinales del Open de Australia ante Zverev por culpa de los calambres causados por el extremo calor. Carlitos ha tenido que jugar este torneo cuatro días en horario de mañana, mientras que Djokovic siempre ha jugado de tarde. Son detalles que condicionan las finales y que hoy volvieron a aparecer cuando más lo necesitaba el rival de Alcaraz.