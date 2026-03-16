EL TSJV frena la cacería de la juez de la Dana y su marido contra Mazón

Con independencia de que desde un punto de vista estrictamente formal la instrucción de la jueza de la dana, Nuria Ruiz, fuera a todas luces irregular al delegar en su marido, también juez pero ajeno a la causa, que tomara declaración a varios testigos, la decisión del TSJV de rechazar la solicitud de la magistrada instructora de investigar a Carlos Mazón supone una desautorización en toda regla a la cacería de su señoría contra el expresidente de la Generalitat valenciana.

Y lo hace con argumentos jurídicos objetivos frente a la subjetividad de tintes ideológicos exhibida por Nuria Ruiz. En un auto, el tribunal, por unanimidad de sus miembros, no encuentra indicios que acrediten la participación directa de Mazón en el envío del sistema de alertas el 29 de octubre de 2024 y, además, la legislación vigente no le atribuía deberes específicos en relación con la emergencia.

Dicho de otro modo: una cosa son los reproches que pueda merecer su actuación el día de la tragedia y otra, bien distinta, que haya motivos para proceder penalmente contra él. Y, sin embargo, toda la actuación de la juez -y su marido- se ha orientado de forma torticera a establecer una obscena relación causa-efecto entre el comportamiento de Mazón y el trágico resultado de la dana.

A Mazón podrán hacérsele reproches políticos y afearsele desde un punto de vista moral su inacción, pero lo que pretendía la jueza de la dana, jaleada por la izquierda y sus terminales mediáticas, era otra cosa: presentarle como un delincuente. Y eso resulta inaceptable.

El TSJV, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha desautorizado a la juez, instándola a continuar su trabajo, pero al mismo tiempo dejándola clamorosamente en evidencia. Y es que la instrucción de su señoría -con la ayuda de su esposo- ha buscado desde el principio cobrarse la pieza de Mazón a cualquier precio, pasando incluso por encima de la ley.