Sánchez sube la oferta: pasaporte español y 7.600 euros a cambio del voto

Como se conoce que el plan de nacionalizaciones al amparo de la Ley de Memoria no es suficiente, el Gobierno incentiva a los nietos del exilio que deseen instalarse en España con un reclamo añadido que va más allá de convertirlos en españoles con derecho a voto: 7.600 euros por familia para quienes se declaren «vulnerables» económicamente, medida que se incluye en el Reglamento de desarrollo de la ley de la Ciudadanía Española. Los requisitos pasan por ser españoles de origen, algo que reconoce la Ley de Memoria, y haber estado inscritos en los registros consulares antes de su viaje a España. O sea, que Sánchez sube la oferta: pasaporte español y 7.600 euros.

No es la primera vez que OKDIARIO se pronuncia en contra de lo que supone un intento del Gobierno de alterar el censo electoral por la vía de tratar de pescar el voto de los descendientes de españoles, un plan que busca compensar la creciente falta de apoyos electorales de la izquierda. Como con el actual censo Sánchez no gana elecciones, la estrategia pasa por cambiarlo.

Así que el Ejecutivo se ha lanzado como si no hubiera mañana a buscar nietos del exilio por todos los rincones del planeta. No se les exige demasiados requisitos, ni demostrar que, en efecto, sus antepasados salieron de España durante la Guerra Civil, porque se está nacionalizando a personas cuyos ascendientes salieron antes de la contienda. Todo vale, que no es cuestión de renunciar a un potencial votante socialista, por lo que los consulados trabajan a pleno rendimiento para que cada día haya más nietos del exilio con pasaporte español. El objetivo es que para las próximas elecciones generales haya cerca de un millón de nuevos españoles. A lo mejor por eso Sánchez no convoca anticipadamente: para dar tiempo a que los que están tramitando los papeles puedan votar en el verano de 2027.