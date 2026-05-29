La hoja de ruta de Sánchez no descarta elecciones generales en pleno mes de agosto de 2027

La hoja de ruta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su empeño por agotar la legislatura nos podría llevar a una convocatoria de elecciones generales en pleno mes de agosto de 2027. De hecho, fuentes del PSOE consultadas por OKDIARIO aseguran que «no hay por qué descartarlo», puesto que «la ley contempla la disolución automática de las Cortes Generales». Si Sánchez se decanta por llevar la legislatura hasta el extremo, las elecciones se celebrarían el 22 de agosto de 2027, de acuerdo con la legislación vigente.

Sería algo inédito, porque estirar la legislatura hasta su último día es algo que no ha ocurrido nunca en democracia, puesto que los sucesivos presidentes del Gobierno siempre se han adelantado, así fuera por unos días, a una disolución automática de las Cortes Generales. Esto se produciría porque la Constitución Española, en su artículo 68, tiene previsto que las Cámaras legislativas se disuelvan exactamente cuatro años después de la celebración de las últimas elecciones, en caso de que el presidente no lo haya hecho previamente.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), si el 28 de junio de 2027 (25 días antes de cumplirse los cuatro años de la celebración de las elecciones de 2023) Sánchez no hubiese publicado el Real Decreto de disolución, las Cortes quedarían disueltas y permanecería en funcionamiento la Diputación Permanente. Este caso, que no se ha dado nunca en España, concluiría con la publicación de la fecha electoral, entre 54 y 60 días después, que, en este supuesto, sería el 22 de agosto de 2027.

Lo que parece tener claro el presidente del Gobierno, según los socialistas, es que, pese al estallido de una larga lista de escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno, su familia y su partido, y al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, no quiere adelantar las elecciones generales a las municipales y autonómicas, que se celebrarán el 30 de mayo de 2027. Por lo tanto, si reproduce el mismo esquema que en las últimas generales celebradas en 2023 y convoca inmediatamente después de los comicios locales, la primera fecha electoral que tendría libre sería el 18 de julio. Y desde esa fecha en adelante, podría convocar cualquier otro día de julio o agosto, con el límite del 22 de agosto, si se anticipa a la disolución automática y publica el Real Decreto de disolución.

En las filas socialistas aseguran que el «presidente está muy centrado en llegar hasta el final de la legislatura» y descartan que Sánchez quiera ir a un superdomingo electoral el 30 de mayo, haciendo coincidir municipales, autonómicas y generales. Por ello, en las filas del PSOE han empezado a mirar plazos y posibilidades, seguros como están varios de los consultados de que «no hay que descartar ninguna de estas opciones en la hoja de ruta de Pedro Sánchez». Ni siquiera unas elecciones en pleno mes de agosto.