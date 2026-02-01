Open de Australia: Carlos Alcaraz-Novak Djokovic

Pedro Sánchez prioriza su discurso en defensa de Óscar Puente en Teruel a la felicitación a Carlos Alcaraz

El presidente del Gobierno tuvo una ajetreada mañana este domingo por un acto en el municipio aragonés

Así, dedicó más tiempo a criticar por la DANA al ex dirigente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a respaldar al ministro de Transportes

Pedro Sánchez dedicó más protagonismo en sus redes sociales a su propio discurso en un acto socialista en Teruel que a la victoria de Carlos Alcaraz. El presidente del Gobierno priorizó difundir sus palabras en defensa de Óscar Puente en el municipio aragonés a su felicitación al tenista español, que logró también este domingo su séptimo Grand Slam derrotando a Novak Djokovic en la final del Open de Australia.

El líder del PSOE, cuando el partido ya había terminado, publicó un mensaje en el que atacaba a Carlos Mazón y defendía a Puente 11 minutos antes que el de felicitación a Alcaraz. «El que mintió con la DANA en Valencia no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente, que da siempre la cara», divulgó Sánchez a través de su perfil de X, antes Twitter.

El mensaje va adjunto a un vídeo de él mismo recogido de su discurso de este domingo en Teruel. Sánchez dio más prioridad a sí mismo que al increíble logro de Alcaraz, el deportista más joven de la historia (22 años y ocho meses) en completar el Grand Slam de tenis (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Sánchez atrasa su mensaje a Alcaraz

Así fue el mensaje del presidente del Gobierno de España al murciano, 11 minutos después de reforzar a Puente en pleno caos ferroviario tras la tragedia de Adamuz y el accidente de Rodalies en Gélida: «Carlos Alcaraz nos ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia. Un campeón que nos hace vibrar con su tenis y que nos llena de orgullo. Enhorabuena».

