Pelos de punta: así fue el homenaje del Córdoba a las víctimas de la tragedia de Adamuz

Pelos de punta dejó en todos los aficionados al fútbol el precioso homenaje del Córdoba CF en su partido de este domingo en El Arcángel contra el Real Valladolid a las 46 víctimas mortales de la tragedia de Adamuz. El club andaluz estuvo a la altura con el homenaje más sentido de todo el fútbol español.

Córdoba y Valladolid se midieron este domingo en la jornada 24 de la Segunda División. Ganó 3-1 el equipo andaluz con los goles de Requena y Guardiola, superando al tanto de Meseguer. Pero antes del choque, lo de menos fue el fútbol.

Los jugadores del Córdoba salieron con una camiseta que rezaba en su parte frontal «Gracias, Adamuz». Gracias al pueblo que se volcó con la tragedia para ayudar en todo lo que pudo. El minuto de silencio fue conmovedor mientras en uno de los fondos un precioso tifo en homenaje a las 46 víctimas que fallecieron en aquel trágico accidente. «El cordobesismo late por ustedes» acompañado de una imagen que mostraba la tristeza de toda España y del cordobesismo con esta tragedia.

Además, el Córdoba invitó a dos chavales jóvenes de Adamuz que ayudaron en la tragedia en representación de gratitud a todo el pueblo. Un homenaje en definitiva que estuvo a la altura y que puso a todos los pelos de punta.