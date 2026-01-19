El emotivo minuto de silencio del Córdoba CF en su ciudad deportiva ubicada a 33 kilómetros de Adamuz

El Córdoba CF, equipo de la provincia, guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz, municipio cordobés. Los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto blanquiverde mostraron su respeto a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria en el pueblo que se encuentra a tan sólo 33 kilómetros de la ciudad deportiva Rafael Gómez (28 minutos en coche), donde este lunes, como todos los días, realizaron su sesión de entrenamiento.

«Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, el equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Nuestro recuerdo y cariño para sus familias, y nuestros mejores deseos de una pronta recuperación para las personas heridas», publicó el club andaluz.

Los miembros del Córdoba, al igual que toda España, se enteró de lo ocurrido en Adamuz durante la tarde noche de este domingo. Simultáneamente, el equipo andaluz estaba jugando su partido de Segunda División contra el Málaga, cuando aún se desconocía el grave alcance de este dramático suceso.

De hecho, el club pidió a sus aficionados y a los del conjunto visitante por megafonía durante el encuentro que al terminar no ocupasen la carretera nacional aledaña al estadio El Arcángel para que fluyera el tránsito de ambulancias procedentes de Adamuz con destino a los hospitales de la ciudad y de sus distintas localidades.

Los entrenadores de ambos equipos no quisieron empezar sus ruedas de prensa sin antes mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados y por supuesto comunicar su pésame a las familias de las víctimas.

Así fue la intervención de Iván Ania, técnico del Córdoba: «Disculpadme, pero antes de que empiece la rueda de prensa quería mandar en nombre de todo el club, del Córdoba y del cordobesismo un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente del tren y mucho ánimo a los heridos y que tengan una pronta recuperación.

El Córdoba no es el único

El club blanquiverde no fue el único que este lunes negro en España se solidarizó con todos los afectados del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz. También lo hizo el Real Madrid antes de su entrenamiento previo al duelo de Champions League contra el Mónaco de este martes en el Santiago Bernabéu.