El Córdoba avisó de no ocupar la nacional junto al estadio para liberar a las ambulancias desde Adamuz

El Córdoba CF alertó a tiempo a los aficionados de su equipo y sobre todo a los del Málaga de que no ocupasen la carretera nacional aledaña al estadio con el objetivo de liberar el paso a las ambulancias procedentes desde Adamuz con dirección al hospital Reina Sofía de la ciudad califal. El caos de circulación pudo ser máximo, con cientos de víctimas de la colisión entre dos trenes siendo trasladadas al centro sanitario, de no ser por el aviso de la megafonía del recinto.

El club blanquiverde actuó con rapidez para evitar una situación que habría sido muy peligrosa tanto para los afectados por la tragedia ferroviaria que estaban siendo trasladados al hospital Reina Sofía y al resto de centros médicos como para los cientos de aficionados del Málaga que iban a volver con sus vehículos a la ciudad andaluza desde el estadio El Arcángel.

El partido de Segunda División arrancó a las 21:00 horas, cuando aún se desconocía el alcance real de una tragedia que ya alcanza los 39 fallecidos y cientos de heridos tras descarrilar dos trenes en el tramo de vía de Adamuz. Ya durante la primera parte del Córdoba-Málaga, la megafonía del estadio pidió a los aficionados que no transitaran por la autovía que está justo al lado de El Arcángel con el fin de que las ambulancias gozaran de un paso más despejado en su camino a los distintos hospitales de la provincia.

Esta es una de las vías más transitadas diariamente de la ciudad cordobesa, que conecta desde el estadio directamente con Reina Sofía, el principal foco de atención sanitaria junto al hospital de campaña instalado por los servicios médicos en Adamuz. Decenas de trabajadores acudieron de urgencia a la zona de los hechos con tal de empezar a aliviar el caos.

El Córdoba actuó rápido

El partido acabó con resultado de 0-1 para el Málaga y los más de 2.000 aficionados del equipo andaluz celebraron la victoria en el derbi, permaneciendo más tiempo de lo normal en el estadio. Las gradas se vaciaron rápidamente de cordobesistas y así la afición del equipo visitante pudo desocupar el estadio más tarde y meditar en otras vías que no fueran la nacional para regresar a sus hogares en la ciudad costera.

Los entrenadores de ambos equipos, tanto Iván Ania (Córdoba) como Juan Funes (Málaga) quisieron comenzar sus ruedas de prensa post partido acordándose de los familiares de las víctimas fallecidas mostrándole su pésame y dando un mensaje de apoyo a los heridos que luchan por su vida en Adamuz bajo los escombros de los dos trenes.

Desde el propio Ayuntamiento de la ciudad también se facilitaron alternativas a la nacional para que cada espectador regresase a casa: «Para agilizar la salida de los aficionados que se encuentran en el Arcángel y evitar el paso de vehículos por la autovía, la Policía Local autoriza la utilización de todos los carriles bus y zonas ACIRE y restringidas al tráfico (Puerta del Puente)».