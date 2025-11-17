El rajadón del Córdoba contra un árbitro ‘negreiro’: «No es casualidad, que no nos pite nunca más»

El Córdoba CF alzó la voz contra uno de los árbitros que pagó los cursos del hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, tras ser claramente perjudicado por éste en su partido de la jornada 14 de Segunda División contra el Deportivo de La Coruña (1-3). En voz de su entrenador, Iván Ania, el club blanquiverde se quejó del arbitraje de Moreno Aragón, con el que sólo ha ganado un choque de los 13 que le ha dirigido.

El técnico asturiano, visiblemente enfadado, manifestó que no cree en las «casualidades» e hizo un repaso de las acciones en las que este árbitro granadino del colegio madrileño les había perjudicado durante esta temporada y la anterior. Desde que el Córdoba regresó a Segunda en 2024, sólo han podido sacar un empate cuando Moreno Aragón le ha pitado. El resto todo derrotas: 2-2 con el Zaragoza, 0-3 con el Almería, 1-2 con el Elche y 2-1 con el Sporting de Gijón.

Está generalizado en la categoría que su alargada presencia en la misma (nueve temporadas consecutivas) se debe a que en su día promocionó gracias a los cursos del hijo del ex vicepresidente del CTA al que el Barcelona pagó más de ocho millones de euros durante casi dos décadas. La jugada más polémica del partido en El Arcángel se produjo pasado el minuto 70′, cuando Moreno Aragón se tragó un presunto penalti a favor del Deportivo.

El nazarí, avisado desde el VAR por González Fuertes, árbitro que amenazó al Real Madrid públicamente antes de la última final de la Copa del Rey, estuvo cinco minutos de reloj para tomar una decisión. Primero se comunicó largo y tendido con Las Rozas, donde estaba el gijonés, y luego acudió a la pantalla para terminar pitando penalti y expulsión por roja directa al jugador del Córdoba Rubén Alves cuando tanto el defensa como Eddahchouri, delantero del Deportivo, se estaban agarrando.

Así las cosas, el enfado de Ania fue mayúsculo y cargó directamente contra Moreno Aragón, deseando que no le pite a su equipo «nunca más». «Sucede una jugada que condiciona el partido totalmente. No creo en las casualidades y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente de 13 partidos ganar uno sólo no creo que sea casualidad», comenzó.

El entrenador del Córdoba explota contra Moreno Aragón

Iván Ania, conocido por su análisis puramente futbolístico en sus comparecencias, fue a demoler con datos al colegiado del encuentro: «Recuerdo el año pasado el partido contra el Elche un penalti a Albarrán, la misma situación de hoy: él no lo pita, le llaman al VAR y decide que sí y el año pasado decide que no. Con el Almería, penalti que pita de Theo (Zidane) en la primera parte y en la segunda expulsa a Calderón. En la jornada 1 de esta temporada con el Sporting pita un penalti a favor nuestro, va al VAR y lo anula. Y hoy no lo pita, le llaman del VAR y sí lo pita».

«El año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca: ‘ojalá nunca nos vuelva a pitar esta temporada’. Lo que esperaba es que no nos pitara nunca más. Nos tocó este árbitro…», sentenció. «¿Perdimos el partido por él? No lo sé. ¿Condicionó el partido? Seguro. Un penalti en el que puede haber agarrón de Ruben, pero si ves su camiseta también está estirada. Una acción en la que el jugador del Deportivo no llega a rematar.

Además, Ania bromeó sobre un momento que se produjo al terminar el choque en El Arcángel, cuando se estaba dirigiendo directamente hacia Moreno Aragón y fue detenido por sus compañeros del cuerpo técnico. «Iba a felicitarle la Navidad. Por si no nos vuelve a pitar más, que tenga buenas navidades», afirmó el asturiano, no sin antes asegurar que «si nos dejan, estaremos arriba», refiriéndose a la tabla de Segunda.