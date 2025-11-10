Escándalo en Turquía: 1.204 futbolistas investigados por apuestas ilegales y ¡siete árbitros en prisión!

El escándalo de las apuestas ilegales en el fútbol de Turquía ha vivido este lunes otro episodio clave este lunes, día en el que se ha conocido que más de 1.000 futbolistas están siendo investigados. Además, han detenido a siete árbitros por este motivo. Entre los jugadores implicados, hay dos del Galatasaray, uno del Besiktas y otro del Trabzonspor.

El Fenerbahce, ex equipo de José Mourinho, es el único equipo grande que se libra. De hecho, el entrenador portugués denunció públicamente antes de marcharse que el arbitraje en la Superliga, primera división turca, levantaba muchas sospechas. También ha sido detenido el presidente del club turco Eyüpspor, Murat Özkaya.

El escándalo tiene relación directa con el de los 149 árbitros sancionados por apuestas ilegales y 40 delegados de campo forzados a presentar su dimisión a los clubes. Tras la investigación llevada a cabo por la Federación Turca de Fútbol, la fiscalía pidió prisión preventiva para 17 árbitros y un periodista deportivo. Además, se ha dejado en libertad con cargos a otros 11 acusados del caso.

Las apuestas ilegales sacuden al fútbol de Turquía

El Besiktas valoró lo ocurrido en un comunicado emitido este lunes: «Estamos siguiendo de cerca el proceso de remisión de dos de nuestros futbolistas al Comité Disciplinario del Fútbol Profesional como parte de la investigación sobre apuestas que lleva a cabo la Federación Turca de Fútbol en las ligas profesionales».

Lo curioso es que uno de los afectados, el defensa del Galatasaray Eren Elmali, ha sido convocado por la selección de Turquía para este parón y el próximo martes, en principio, jugará contra España en La Cartuja el último partido para la clasificación del Mundial de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores de la Superliga acusados