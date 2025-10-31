Escándalo en el fútbol turco: suspenden a 149 árbitros por apuestas

La Federación de fútbol de Turquía anunció este viernes que ha suspendido a 149 árbitros en medio de un creciente escándalo de apuestas por periodos de inhabilitación que oscilan entre los ocho y los 12 meses. Las investigaciones se extienden a otros tres trencillas después de que a principios de esta semana sal

A principios de esta semana salieron a la luz acusaciones contra 152 árbitros por realizar apuestas en los partidos. La fiscalía también está investigando a varios clubes y jugadores, con cerca de 3.700 futbolistas bajo la lupa de las autoridades.