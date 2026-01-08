Munir se casa con la ex mujer de un antiguo compañero y madre de su hija

Munir El Haddadi está dando mucho que hablar en las redes sociales durante los últimos días. Y es que el ex jugador de clubes como FC Barcelona, Valencia o Sevilla, entre otros, se ha comprometido con su novia, la influencer María Martínez. Ambos han publicado varias fotos con detalles de la fiesta de pedida, posando felices y sonrientes y celebrando la futura boda.

Hasta aquí, todo normal, salvo que la joven es… la ex mujer de un antiguo compañero del delantero. Concretamente, de Rodrigo Moreno, también ariete que ahora juega en el Al-Rayyan de Qatar, con quien tuvo incluso una hija. Ambos compartieron vestuario en el Valencia cuando María Martínez todavía tenía una relación con el hispano-brasileño. Sin embargo, tras tener a su pequeña acabaron separándose, y años después la influencer empezó un romance con Munir El Haddadi que ahora se sabe que va a acabar en boda.

Munir y su ex novia

Un Munir que también fue noticia en medios de comunicación del corazón hace un tiempo por su romance con la joven Andrea Dalmau, que en su día se dio a conocer por su relación con Cepeda. Tras más de un año de relación acabaron cortando y Andrea Dalmau mandaba mensajes en sus historias como el que decía que que las chicas «después de una ruptura se vienen arriba y que el cambio siempre es a mejor».

Andrea Dalmau es una famosa influencer catalana que se ha sido capaz de enamorar a varias figuras conocidas. No era la primera vez que veíamos a la influencer saltar a las páginas de la revistas del corazón, pues en su día se la relacionó con Cepeda cuando solo tenía 19 años. La tarea de una influencer como Andrea consiste en promocionar determinados productos o servicios en un día a día en el que su imagen lo es todo. Es una veinteañera que muestra sus cuidados personales y vestimenta, siempre a la última moda, lleva una vida de lujo con lo que gana con su trabajo.

Munir El Haddadi ha tenido una carrera marcada por las oportunidades tempranas y los constantes giros de guion. Nacido en El Escorial en 1995, el delantero irrumpió con fuerza en el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2014-15, cuando Luis Enrique le dio minutos y respondió con goles importantes. Compartir vestuario con Messi, Suárez y Neymar no era sencillo, y aunque dejó destellos de su calidad, la competencia le fue cerrando el camino.

A partir de ahí empezó un recorrido lleno de cesiones y cambios de camiseta. Valencia, Alavés y Sevilla fueron algunas de las paradas de un futbolista que buscaba continuidad y confianza. En el Sevilla vivió buenos momentos, levantando la Europa League y mostrando una versión más madura de su juego. Más tarde probó suerte en el Leganés, el Getafe y dando el salto al extranjero con el Anderlecht y posteriormente el Las Palmas, donde volvió a sentirse protagonista.

En el plano internacional, Munir también vivió una historia particular. Tras debutar con la selección española absoluta, decidió finalmente defender los colores de Marruecos, país de origen de su familia, con el que ha disputado competiciones importantes, aunque no está convocado para la presente Copa África.