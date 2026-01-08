El precio de la vivienda explota en Baleares y consolida uno de los mercados más caros de España

El mercado inmobiliario de Baleares ha cerrado 2025 inmerso en una escalada de precios sin precedentes recientes. El precio de la vivienda usada se ha encarecido un 14,6% en el último año, situándose en una media de 5.267 euros por metro cuadrado, según los datos de Fotocasa. Una subida contundente que consolida a las Islas como uno de los territorios más caros de España para comprar vivienda y que refleja una presión cada vez más intensa sobre el mercado residencial.

La evolución registrada durante 2025 no es un hecho aislado, sino la continuación de un cambio de ciclo iniciado en 2023 y reforzado a lo largo de 2024. El mercado balear mantiene un ritmo de crecimiento sostenido impulsado por una combinación que sigue tensionando los precios: una demanda muy elevada, un fuerte interés inversor y una oferta claramente insuficiente para absorber la presión compradora.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, lo asegura y subraya que estas circunstancias explican la fortaleza del mercado inmobiliario insular y la persistencia de las subidas.

El encarecimiento se ha extendido a todos los municipios analizados. En los 17 municipios con variación anual registrada, el precio de la vivienda usada ha aumentado sin excepción, confirmando que la escalada es generalizada y no se limita a zonas puntuales.

El caso más llamativo es el de Inca, donde los precios se han disparado un 35,9% en sólo un año, seguido muy de cerca por Campos, con un incremento del 32,9%, y Manacor, que registra una subida del 31,4%. También destacan los fuertes aumentos en Sant Antoni de Portmany, con un 30,4%, y en Sant Josep de sa Talaia, donde el precio ha crecido un 25%.

Otros municipios relevantes como Llucmajor, Andratx o Ciutadella de Menorca también presentan incrementos de doble dígito, mientras que Palma, uno de los principales mercados residenciales del archipiélago, cierra el año con una subida del 14,4%, en línea con la media autonómica. Incluso en las zonas donde el crecimiento es más moderado, como Calvià o Santa Eulària des Riu, los precios continúan avanzando, lo que confirma que el mercado no encuentra puntos de alivio.

El aumento sostenido de los precios ha llevado a que siete municipios baleares superan ya la barrera de los 6.000 euros por metro cuadrado, una cota que sitúa a estas localidades en niveles propios de mercados inmobiliarios de alto poder adquisitivo. Santa Eulària des Riu lidera el ranking con 8.494 euros por metro cuadrado, seguida de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Andratx, Campos y Calvià. En estos municipios, comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más inaccesible para buena parte de la población residente.

En el extremo opuesto se sitúan los municipios con precios por debajo de los 4.000 euros por metro cuadrado, un grupo cada vez más reducido. Inca, pese a protagonizar la mayor subida anual, sigue siendo el municipio más económico, con 2.782 euros por metro cuadrado, seguido de Manacor, Maó y Son Servera. Sin embargo, incluso en estas localidades los incrementos anuales anticipan que la contención de precios podría ser solo temporal.

El cierre de 2025 deja así un escenario marcado por la falta de equilibrio entre oferta y demanda y por una presión creciente sobre el acceso a la vivienda. Baleares consolida su posición como uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del país, con precios al alza, fuerte atractivo inversor y un horizonte incierto para quienes buscan comprar una vivienda en las Islas.

Si la tendencia se mantiene, el reto de acceder a una vivienda seguirá siendo uno de los grandes desafíos económicos y sociales del archipiélago.