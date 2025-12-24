Vivir aquí es un lujo: esta ciudad de España tiene pisos de 90 m2 por 2 millones de euros

La emergencia habitacional se ha visible en Baleares hasta en los rankings. La ciudad de Palma cuenta con el cuarto barrio con la vivienda más cara de toda España, según un informe de pisos.com. Un inmueble de unos 90m2 en esta zona de la capital balear podría llegar a costar hasta casi 2 millones de euros, según los datos del portal inmobiliario.

Se trata del céntrico barrio de Sant Nicolau, famoso por sus numerosas calles peatonales llenas de tienda de ropa, galerías de arte contemporáneo, sus elegantes fuentes como la de la plaza de la Reina o el lujoso y turístico paseo del Borne.

En esta privilegiada barriada palmesana el precio medio por metro cuadrado es de 11.864 euros. Y en total, una vivienda de alrededor de 90 metros cuadrados cuesta 1,96 millones de euros, según datos del portal inmobiliario pisos.com.

Palma cuenta con otros barrios que aparecen en el ranking nacional de vivienda más cara. Son Vida, por ejemplo, aparece en la decimonovena posición, con una media de 8.972 euros por m2 y con una vivienda de 90 m2 con un valor aproximado de 807.496 euros. Por su parte, el barrio de Sa Calatrava está en la vigesimoprimera posición con 8.701 euros por m2 y una vivienda de 90 m2 por 783.173 euros.

Cabe recordar que Baleares es una comunidad con el precio de la vivienda de segunda mano totalmente disparada. Según datos aportados por Fotocasa, el valor de la vivienda usada en las Islas subió en noviembre un 14,8% en comparación con el mismo mes de 2024. De esta forma, el precio medio de un piso de segunda mano estándar de 80 m2 se sitúa en 416.491 euros, o lo que es lo mismo, 5.206 euros/m2.

Por municipios de Baleares, el precio medio de la vivienda de segunda mano se incrementa en 16 de las 17 localidades con variación interanual analizados por este portal inmobiliario español dedicado a la compraventa y alquiler de viviendas nuevas y de segunda mano.

En siete de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son Inca (42,9%), Manacor (34,1%), Campos (31,9%), Sant Josep de Sa Talaia (22,7%), Son Servera (22,5%), Ciutadella de Menorca (22,3%) y Felanitx (21,8%). Por otro lado, la localidad isleña con el mayor descenso interanual es Alcúdia (-1,6%).

De hecho, la emergencia habitacional en el archipiélago balear es tan crítica ni con el Gordo de Navidad se puede comprar una vivienda. Dotado con un total de 400.000 euros al décimo, aún sería necesarios 178.313 euros más para llegar a la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble de unos 90m2.