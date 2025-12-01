El precio medio de una vivienda de segunda mano en Baleares supera los 400.000 euros

El precio de la vivienda de segunda mano sigue disparada en Baleares. Según datos aportados por Fotocasa, el valor de la vivienda usada en las Islas ha subido en noviembre un 14,8% en comparación con el mismo mes de 2024. De esta forma, el precio medio de un piso de segunda mano estándar de 80 m2 se sitúa en 416.491 euros, o lo que es lo mismo, 5.206 euros/m2.

Por municipios de Baleares, el precio medio de la vivienda de segunda mano se incrementa en 16 de las 17 localidades con variación interanual analizados por este portal inmobiliario español dedicado a la compraventa y alquiler de viviendas nuevas y de segunda mano.

En siete de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son Inca (42,9%), Manacor (34,1%), Campos (31,9%), Sant Josep de Sa Talaia (22,7%), Son Servera (22,5%), Ciutadella de Menorca (22,3%) y Felanitx (21,8%). Por otro lado, la localidad isleña con el mayor descenso interanual es Alcúdia (-1,6%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, el orden de las ciudades con un precio superior a los 6.000 euros/m2 según los datos de Fotocasa es Santa Eulària des Riu con 8.666 euros/m2, Ibiza con 7.553 euros/m2, Sant Josep de Sa Talaia con 7.392 euros/m2, Andratx con 7.291 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 7.054 euros/m2, Campos con 6.823 euros/m2 y Calvià con 6.594 euros/m2.

Hay que recordar que en el pasado mes de abril se celebraron movilizaciones en Palma y otras ciudades de Baleares contra el disparatado precio de la vivienda convocada por unas 40 entidades. Durante la marcha, a la que según datos oficiales de la Policía Nacional asistieron unas 3.500 personas, se reivindicó la necesidad «clara y urgente» de «acabar con el negocio de la vivienda» como uno de los principales objetivos de la movilización al considerar que la crisis actual se ha vuelto «insostenible».

No en vano, la emergencia habitacional se está convirtiendo en el principal problema de los ciudadanos de Baleares y en caballo de batalla de los partidos políticos. Y es que el archipiélago cerró el año 2024 como la comunidad autónoma con el precio de la vivienda más caro, hasta los 3.094 euros el metro cuadrado (euros/m2) tras crecer un 11,3% interanual en el cuarto trimestre, según datos de Gesvalt.