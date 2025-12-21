Esta es la comunidad autónoma donde ni el Gordo de Navidad permite comprar una casa

El Gordo de Navidad es uno de los premios económicos más buscados del año por todos los españoles. Dotado con un total de 400.000 euros al décimo, todo aquel afortunado que le toque este primer premio se hace automáticamente de oro a pesar de la elevada cantidad de dinero que hay que pagar a Hacienda (72.000 euros).

Sin embargo, en España hay, por desgracia, una Comunidad Autónoma en la que la emergencia habitacional hace que el Gordo de Navidad no alcance para comprar una vivienda. Se trata de las Islas Baleares, donde aún sería necesarios 178.313 euros más para llegar a la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble de unos 90m2.

En general, el Gordo de Navidad permite no sólo comprar una casa sin necesidad de financiación, sino también conservar parte del premio sin destinarlo a la operación. Pero en el caso de Baleares el encarecimiento constante de la vivienda en los últimos años ha provocado que el Gordo haya perdido poder adquisitivo.

Por ejemplo, en el caso de Extremadura, el Gordo de Navidad permite comprar más de una casa, ya que la vivienda tipo de 90m2 se sitúa en 83.557 euros. También es el caso de Castilla-La Mancha, donde un inmueble tiene un precio medio de 94.247 euros. En Castilla y León el valor ronda los 122.728 euros, mientras que en Galicia tiene un coste aproximado de 145.801 euros y Murcia, con una media de 145.132 euros por inmueble.

En el extremo opuesto se sitúa Baleares, donde faltarían 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble tipo de 90m. Por su parte, Madrid tiene un déficit de 118.858 euros para una vivienda cuyo precio medio se sitúa en los 446.858 euros.

De las 50 provincias españolas, en un total de 46 es posible comprar una vivienda de 90 m2 con el Gordo de Navidad. Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros.