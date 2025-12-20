Pocos españoles lo saben, pero si te toca el Gordo de Navidad 2025 no podrás ir a cobrarlo hasta este día

El Gordo de Navidad es, sin discusión, el ansiado premio que marca el calendario económico de diciembre en España. La fecha del sorteo está grabada en la memoria colectiva, pero no ocurre lo mismo con los tiempos reales de cobro, especialmente cuando se trata de premios de gran cuantía.

Cada año se repite la misma situación: números cantados por la mañana y dudas por la tarde sobre cuándo comienza de verdad el pago de los décimos premiados. Esta es una operativa regulada por Loterías y Apuestas del Estado, las entidades financieras colaboradoras y la normativa fiscal vigente.

¿Cuándo se inicia realmente el pago del Gordo de Navidad?

El Gordo de Navidad no se abona de forma automática tras conocerse el número premiado. Loterías y Apuestas del Estado establece en su web oficial que el inicio del pago masivo se produce una vez finalizan las verificaciones oficiales del sorteo y los procesos informáticos centrales. Este momento suele situarse en la tarde del 22 de diciembre.

No obstante, iniciar el abono no significa que el dinero esté disponible de inmediato. En la práctica, el envío de las remesas a las entidades financieras se realiza cuando se cierran los sistemas y se certifican los resultados.

Por este motivo, el cobro efectivo del Gordo de Navidad suele desplazarse al día siguiente, es decir, el 23 de diciembre.

En otras palabras, esto se debe a la diferencia que pocos entienden entre el inicio del abono y la disponibilidad real del dinero. Loterías y Apuestas del Estado puede comenzar el proceso la tarde del 22 de diciembre, pero la ejecución completa depende de los sistemas bancarios.

¿Por qué el Gordo de Navidad no se paga al instante?

El retraso en el cobro del Gordo de Navidad responde a varias razones técnicas y legales que forman parte del proceso habitual:

Verificación oficial del sorteo, con comprobación de actas y correspondencia de números.

Conciliación informática, que cruza ventas físicas y digitales para validar cada décimo.

Contratos de tesorería, que regulan cómo y cuándo las entidades bancarias ejecutan los pagos.

Controles de identificación y prevención de blanqueo, obligatorios en premios elevados.

Aplicación de retenciones fiscales, cuando el importe supera el mínimo exento.

Este conjunto de pasos impide que el pago del Gordo de Navidad sea inmediato, aunque el resultado sea oficial desde primera hora de la mañana.

El papel de los bancos en el cobro de la Lotería de Navidad

Los premios superiores a una determinada cuantía no pueden cobrarse en administraciones de lotería, como si ocurre con los premios inferiores a los 2000 euros. El Gordo de Navidad, por su importe, se gestiona exclusivamente a través de las entidades financieras autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Actualmente, son las siguientes:

BBVA.

CaixaBank.

Estas dos entidades mantienen los contratos de tesorería con SELAE que les permiten gestionar el abono de los premios superiores al límite que se puede cobrar en administraciones de lotería.

Estas entidades operan con horarios, cortes de tesorería y procesos nocturnos que influyen directamente en la disponibilidad del dinero. Aunque el abono se ordene la tarde del sorteo, lo habitual es que la cantidad figure en la cuenta tras el procesamiento bancario, ya sea durante la noche o al siguiente día laborable.

Documentación y controles detrás del cobro de premios grandes

Cobrar el Gordo de Navidad implica cumplir una serie de requisitos documentales. Entre los más habituales se encuentran:

Documento oficial de identidad.

Acreditación de la titularidad del décimo o participaciones.

Certificado de cuenta bancaria.

Identificación de todos los beneficiarios, si el premio es compartido.

En paralelo, se aplican los controles fiscales correspondientes. Cuando el premio supera el importe exento, se practica la retención antes de abonar la cantidad neta, lo que añade otro paso previo al pago definitivo del Gordo de Navidad.