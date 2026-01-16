La Segunda sube de nivel a pesar del desprecio de Tebas

La Segunda División española ha subido de nivel en los últimos tiempos y lo ha demostrado en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante los tres mejores equipos de España. El Albacete se cargó al Real Madrid, y Racing y Deportivo le compitieron hasta el final a Barcelona y Atlético de Madrid. Una subida de nivel que tiene mucho mérito a pesar del desprecio de Javier Tebas a la categoría.

Esta Copa del Rey nos ha dejado una enseñanza. La diferencia entre equipos de Segunda y Primera ya no es tan amplía como antaño. Las distancias se han reducido muchísimo, gracias a que los equipos de inferior categoría cada vez tienen mejor entrenadores y jugadores de nivel.

Los equipos de Segunda que llegaron a esta ronda de octavos de final, cargándose a un Primera ya por el camino, han demostrado que pueden competir ante cualquier equipo grande. Lo hizo el Albacete a lo grande. Primero se cargó al Celta de Vigo y el pasado miércoles apeó a todo un Real Madrid ganando el partido en los 90 minutos. Una proeza que demostró que el nivel entre ambos conjuntos no es tan abismal como se decía.

Pero es que Barcelona y Atlético de Madrid, aunque pasaron de ronda, sufrieron muchísimo en Riazor y el Sardinero. Dos estadios y ante dos equipos históricos que luchan por volver a Primera. Y es que demostraron que en Segunda hay mucho nivel. Los rojiblancos superaron a un gran Dépor con un solitario gol de Griezmann de falta directa.

Y el Barcelona, con un once plagado de titulares, y que terminó con todas sus estrellas sobre el césped, no marcó el primero ante el Racing en el minuto 66. Y el segundo llegó en la última jugada del partido. Antes, el cuadro cántabro vio como le anulaban dos goles y como Joan García le detuvo un mano a mano a Manex Lozano. Compitieron muy bien y le pusieron las cosas muy complicadas a dos de los mejores equipos del mundo.

Todo ello a pesar del desprecio de Javier Tebas a esta Segunda División colocando con sus horarios partidazos de la categoría en el mismo tramo que partidazos de Primera. Por no hablar de como el playoff de Segunda, tan tardío, siempre coincide con un parón internacional, desvirtuando la competición y cargándose el sueño de muchos equipos. Tal y como le ocurrió al Almería el pasado curso con la baja de Luis Suárez con su selección.

Además, cabe recordar, que en el mes de noviembre, los encuentros Eibar-Albacete y Huesca-Andorra sufrieron un apagón televisivo durante casi toda la segunda mitad. Fútbol profesional es, pero a tenor de lo visto, está lejos de serlo para el presidente de la patronal. Ante este esperpento, la realización televisiva de la Liga de Tebas colocó el lema ‘La Fuerza de Nuestro Fútbol’. Era incompatible todo: la ‘fuerza de nuestro fútbol’ mientras no se podían ver dos partidos de Segunda.