Un apagón televisivo en Segunda coincide con una chapuza de González Fuertes en el VAR del Huesca-Andorra

Chapuza total de la Liga de Javier Tebas, cuyo lema ‘La Fuerza de Nuestro Fútbol’, acompañado de unos rótulos, fue lo único que pudieron ver por televisión los aficionados de cuatro equipos. Un apagón afectó durante casi toda la segunda parte de los dos partidos de este sábado a las 16:15 horas en Segunda División y ni el Eibar-Albacete ni el Huesca-Andorra se pudieron seguir en directo.

Para colmo, esta pifia coincidió con una liada monumental de González Fuertes, árbitro que amenazó al Real Madrid en la previa de la última final de la Copa del Rey, en el VAR del partido en El Alcoraz. El asturiano, ya retirado del arbitraje en el terreno de juego, estuvo cinco minutos para revisar una falta inexistente de Jorge Pulido en el primer gol del Huesca.

El tanto subió al marcador, pero antes González Fuertes se empeñó en que el colegiado de campo apreciase una falta que no había cuando además ni siquiera se había caído ningún jugador del Andorra. La Liga y Mediapro no consiguieron recuperar la señal hasta el final de los dos encuentros de la jornada 13 de Segunda y la realización mostró imágenes de partidos de hace años.

Ridículo total, otro más de Tebas, con el árbitro más cuestionado del CTA y presidente del sindicato arbitral más señalado. Cabe recordar que hace sólo una semana se saltó la norma impuesta por el estamento sobre los fueras de juego posicionales. Además, el organismo consideró que había acertado concediendo el gol del Athletic Club en el derbi vasco cuando Laporte, en posición ilegal, impidió a un defensa acudir al robo.

Apagón en Segunda y liada de González Fuertes

González Fuertes, si no hay ningún cambio o nevera de última hora, estará también este domingo en el VAR del Mallorca-Getafe de Primera (18:30) con De Burgos Bengoetxea en el campo, es decir, la misma designación que en aquel Real Madrid-Barcelona en el que amenazó al club blanco en la previa. Por informar, ya que no se emitieron por televisión, los resultados del Eibar-Albacete y Huesca-Andorra fueron 3-2 y 2-2 respectivamente.

Las redes fueron un clamor contra Tebas por la chapuza de la emisión de estos dos partidos, especialmente entre las cuatro aficiones afectadas de los equipos en cuestión. De momento ni la Liga ni Mediapro han dado explicaciones sobre lo ocurrido, algo que los que pagan cada mes por el fútbol español demandan cuanto antes.