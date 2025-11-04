El CTA se contradice con la norma del fuera de juego para blindar al árbitro que amenazó al Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) blinda a González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid en la previa de la final de Copa y que ahora hace labores de VAR. Este colegiado no avisó desde el VAR por un fuera de juego en el derbi vasco del pasado fin de semana, y pese a que era una jugada idéntica a la de Griezmann en un Atlético-Osasuna, ahora se contradicen y señalan que sí es fuera de juego… cuando antes no lo era.

En el programa Tiempo de Revisión, en el que la RFEF coloca algunas jugadas polémicas de Primera RFEF, se explica la jugada para justificar que el árbitro de VAR, González Fuertes, lo hizo bien. Es el mismo colegiado que también desde el VAR dio validez a un gol de Giuliano Simeone en un Alavés – Atlético de Madrid de Liga. El jugador argentino estaba en fuera de juego, pero se lo ‘comió’.

«En el inicio de la jugada, que termina en gol del Athletic, se observa una posible situación de fuera de juego por interferencia de un atacante vizcaíno. Aunque hay un ligero contacto físico con el defensor de la Real Sociedad, el delantero no realiza ningún movimiento adicional ni bloquea la acción defensiva», explican desde el CTA.

Continúan: «Un jugador en posición de fuera de juego sólo será sancionado si interfiere en el juego o gana ventaja de su posición. En esta acción, aunque el atacante está en posición de fuera de juego y hay un leve contacto físico, no realiza ninguna acción que impida o limite la capacidad del defensor para intervenir en la jugada. El defensor donostiarra puede defender sin merma, por lo que no se considera interferencia sancionable».

Con todo ello, el CTA considera «que el gol del Athletic Club fue legal, la decisión del VAR de no intervenir fue correcta, ya que no existía un error claro y manifiesto en la decisión del campo». Un espaldarazo a González Fuertes, que ya estuvo en la nevera y que por este error podría haber vuelto a ella.

Se da la circunstancia de que este fuera de juego es prácticamente idéntico a uno de Griezmann en el Atlético de Madrid – Osasuna, también de la presente Liga. En aquella ocasión se explicó por parte del CTA que «la regla establece que un jugador en fuera de juego comete infracción si realiza una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario de disputar el balón. En esta jugada, el jugador del Atlético en posición adelantada interfiere en la capacidad del defensor de jugar el balón, aunque no lo toque». Ahora la diferencia es que especifican que no hay interferencia en el caso del futbolista del Athletic.