La reflexión de Zidane sobre entrenar al Real Madrid: «Estábamos a disposición de los jugadores»

El puesto de entrenador en el Real Madrid es uno de los más codiciados en el mundo del fútbol, a la vez que uno de los más complejos. Una situación que pudo manejar Zinedine Zidane. El técnico francés, al igual que ahora Álvaro Arbeloa, promocionó desde el banquillo del Castilla en enero de 2016 para sustituir a Rafa Benítez. Zizou ha revelado uno de sus secretos a la hora de manejar un vestuario repleto de estrellas. «En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores», ha comentado.

La historia de Zidane como entrenador merengue es de sobra conocida. El preparador francés llegó al club en una situación delicada, con el equipo a cinco puntos del FC Barcelona y en tercera posición en Liga. El Real Madrid dio un vuelco bajo su mando, rozando el título liguero -91 puntos a 90- y levantando la undécima Champions League. «Teníamos el mejor equipo del mundo. Veía a los jugadores y sabía que si trabajábamos bien podríamos lograr cosas importantes, y así sucedió», ha explicado Zidane sobre cómo afrontó su debut en el puesto.

El técnico francés hizo un diagnóstico a su llegada similar al de Álvaro Arbeloa, que tras la derrota en Albacete se centró en la preparación física del equipo. «Llegamos en un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente. Sólo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y que vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó. Llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación: trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental», ha desvelado Zizou sobre su receta para el éxito.

Una forma de entender el fútbol con la que consiguió el hito de ganar tres Champions consecutivas, pese a que ningún club había logrado repetir título desde el final de la antigua Copa de Europa y el cambio a la nueva UEFA Champions League en la temporada 1992/93. En una conversación en el canal de YouTube Hamidou Msaidie, uno de sus ayudantes en el Real Madrid, Zidane ha revelado cómo gestiona un vestuario de estas características: «Estábamos a disposición de los jugadores. Eso es lo que hace fuerte al equipo. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Tienes que demostrar que estás ahí para ellos».

Zidane y la relación con el vestuario

La conexión con futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos o Luka Modric, entre otros, fue clave para construir parte de la etapa más exitosa del Real Madrid en este siglo. «Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da… siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles», ha destacado Zidane.

También señala la confianza como clave para los éxitos del futbolista: «Habían pasado por una mala racha y necesitaban recuperar la confianza, la forma física, todo». Una receta que, sumado al nivel de una generación legendaria de jugadores, fue igual a títulos. «Cuando un jugador es competitivo, está contento de entrenar y salir a jugar, seguro que gana las tres Champions. Nos lo pasamos genial», ha zanjado el entrenador francés.