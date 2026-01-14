El repugnante recibimiento de TV3 a Arbeloa: «Tuvo un comportamiento antideportivo»

TV3, televisión pública de Cataluña, ha presentado a Álvaro Arbeloa en uno de sus programas con un repugnante recibimiento que ha enfadado mucho al madridismo. Acusa al nuevo entrenador del Real Madrid de tener un comportamiento antideportivo cuando era jugador de la entidad madridista.

«Tiene un carácter volcánico. Como jugador excedió los límites del reglamento con un pisotón a un jugador colchonero en un derbi madrileño y una agresión a David Villa en un Clásico», comienza señalando TV3 contra Arbeloa.

«Tuvo comportamientos antideportivos impulsados desde el banquillo blanco por Mourinho, que llevó al extremo la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. Enemistades y tánganas. Con Mourinho comparte las quejas arbitrales y las ganas de buscar pelea, como demostró en el derbi de Juveniles cuando se peleó con Fernando Torres», añade la televisión pública de Cataluña contra el actual entrenador del Real Madrid.

TV3, además, recordó las palabras de Gerard Piqué faltándole el respeto a Arbeloa y llamándole cono-cido. «Tiene nula experiencia en el fútbol de élite y perdió 4-1 en la última jornada en Primera Federación», repitió la televisión pública de Cataluña.

Hay que recordar, por otra parte, que en la Comunidad Autónoma de Cataluña residen muchísimos madrididistas, por lo que estas faltas de respeto hacia Álvaro Arbeloa también han podido ser consumidas por aficionados del club blanco, y no solamente del FC Barcelona.

Un repugnante recibimiento a Arbeloa lleno de críticas que ha enfadado mucho al madridismo en redes sociales. TV3 no paró de atacar al nuevo entrenador del Real Madrid y aprovechó este momento para recordar la etapa de José Mourinho en el banquillo blanco y atizar sin venir a cuento el preparador portugués.

Arbeloa se estrena como entrenador del Real Madrid este miércoles en Albacete para disputar los octavos de final de la Copa del Rey a partido único contra el equipo manchego en un partido donde jugadores como Mbappé, Bellingham o Courtois no están convocados.