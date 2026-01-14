El mensaje de Arbeloa sobre Mbappé hace siete años que ya es viral: «Dominará el mundo, es una bestia»

Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid, ya se rindió a la que ahora es su estrella, Kylian Mbappé, hace siete años cuando solamente tenía 19 años y daba sus primeros pasos en el PSG. El técnico madridista puso un mensaje sobre el galo en sus redes sociales que ahora se ha hecho viral.

«Mbappé es como el joven Luke Skywalker. Sabes que tarde o temprano dominará el mundo. ¡Es una bestia!», escribió Álvaro Arbeloa en sus redes sociales hace más de siete años. Ahora este mensaje se ha hecho viral tras ser presentado como nuevo técnico del Real Madrid.

Un mensaje de Arbeloa que más de siete años después se ha hecho viral en redes sociales, justo en el momento en el que técnico madridista se ha convertido en el entrenador del primer equipo del Real Madrid. Fue escrito el 30 de junio de 2018, Mbappé tenía 19 años y justo el PSG había ejercido su opción de compra sobre él.

Ese mensaje de Arbeloa sobre Mbappé fue escrito justo después de la exhibición del galo, con solamente 19 años, con la selección francesa en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que a la postre Francia conquistó.

Mbappé, ante Leo Messi, fue el mejor de aquel partido con una superioridad brutal ante el resto. Provocó un penalti en una carrera prodigiosa desde el centro del campo en velocidad y en la segunda mitad marcó un doblete decisivo para que Francia ganase por 4-3 a Argentina

📲El TUIT de ARBELOA sobre MBAPPÉ en 2018 del que todo el mundo habla: 🗨️»Sabes que tarde o temprano dominará el mundo…» ⚪️El técnico dirigirá esta mañana su primer entrenamiento al frente del Real Madrid.

Ahora, Arbeloa será el entrenador de Mbappé en el Real Madrid. Tendrá el privilegio de dirigir al que desde hace siete años él piensa que será el jugador que va a dominar el mundo. Con 19 años ya lo hacía ante Messi, y ahora los dos desean que lo haga a las órdenes del espartano en el club de las 15 Copas de Europa.