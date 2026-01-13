La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey será muy especial, ya que se trata del primer once de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo. Para este partido, el técnico salmantino cuenta con varias bajas importantes, ya que no puede disponer de Mbappé, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao ni Mendy.

El once del Real Madrid comenzará con Lunin en la portería. En el lateral derecho, lo más probable es que Arbeloa se decante por David Jiménez, mientras que en el costado izquierdo actuará Fran García. La pareja de centrales estará formada por Alaba y Huijsen, por lo que Asencio tendrá descanso.

En el centro del campo, Tchouaméni parece fijo como ancla, mientras que por delante jugarán Mastantuono, Arda Güler y Ceballos. En ataque, el Real Madrid de Arbeloa se estrenará ante el Albacete con Gonzalo García y Vinicius Junior.

Pintus vuelve con Arbeloa

Antonio Pintus ha regresado al césped de Valdebebas de la mano de Álvaro Arbeloa. El italiano vuelve a ser el responsable de la preparación física del primer equipo madridista, cumpliendo así el deseo de la cúpula del club, que apostaba por su regreso al cargo. De hecho, tras el duelo contra el Sevilla, se aconsejó a Xabi Alonso que recuperara a Pintus, pero el técnico vasco se negó.

En la cúpula madridista existe una gran preocupación por la imagen que ofreció el equipo en la final de la Supercopa de España y a lo largo de toda la temporada. Si bien es cierto que el conjunto dirigido entonces por Xabi Alonso compitió y que en algunos tramos de la segunda mitad fue superior al Barcelona, también quedó patente que, a nivel físico, el equipo no está en plenitud. Los blancos, superada la hora de partido, se cayeron de forma evidente, lo que les impidió poner en mayores apuros a los azulgranas en los minutos finales en busca del empate.

Desde la directiva madridista, presente en Yeda, tomaron buena nota de lo sucedido y reafirmaron la sensación de que este equipo no tiene gasolina suficiente para competir contra los conjuntos de élite. Es cierto que en Arabia Saudí las condiciones climatológicas eran exigentes, con altas temperaturas y un elevado porcentaje de humedad, pero también lo es que, una vez más, el Real Madrid no tuvo piernas para finalizar el encuentro a un alto nivel físico.

En la cúpula del club están especialmente preocupados por este asunto. Consideran que los métodos empleados por Ismael Camenforte, jefe de la parcela física del primer equipo, no han sido los más adecuados. Aunque es cierto que el preparador catalán introdujo nuevos métodos de trabajo en Valdebebas, integrando la preparación física con objetivos tácticos y el uso del balón, la realidad es que los futbolistas no están soportando la exigencia de los partidos como deberían.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid frente al Albacete:

Lunin; David Jiménez, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo y Vinicius.