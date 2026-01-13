Los hombres de Arbeloa

Álvaro Arbeloa está comenzando su aventura en el banquillo del primer equipo del Real Madrid. El salmantino ya ha completado su primer entrenamiento en Valdebebas y este miércoles jugará su primer partido contra el Albacete los octavos de final de la Copa del Rey. La era del espartano ha comenzado y ya ha elegido al que será su equipo.

Julián Carmona, segundo entrenador

Licenciado en Educación Física por la Universidad de Zaragoza y con un Máster en Alto Rendimiento cursado en Barcelona, es un entrenador que dio sus primeros pasos profesionales en Aragón. Se trata de un talento emergente, apreciado y con espíritu aventurero. Su vínculo con Álvaro Arbeloa se remonta al colegio El Salvador de Zaragoza, que sirvió como punto de conexión entre ambos.

Antonio Pintus, responsable de la preparación física

El gran deseo de la cúpula madridista era que el ‘Sargento de Hierro’ regresara a los mandos de la preparación física madridista. Ha sido uno de los grandes culpables de la segunda edad dorada en la historia del club y en su palmarés figuran cinco Champions. Hace dos pretemporadas hasta la NASA le consultó para preparar astronautas. Uno de los mejores está de vuelta.

Ricardo da Silva, asistente

Ricardo da Silva ejerce como entrenador asistente de Arbeloa y es el histórico preparador físico de sus equipos. Inició su carrera en el fútbol base del Rayo Vallecano y también formó parte de la selección sub-19 de Azerbaiyán, además de pasar por clubes como el FC Koper y el NK Celje. En 2017 regresó al Rayo B y, un año después, se incorporó a la cantera del Real Madrid. Posteriormente salió del club rumbo al Valencia Mestalla y, en 2021, volvió a la entidad blanca, donde coincidió de nuevo con Arbeloa, a quien ahora acompaña en el primer equipo.

Kevin Cardeiro, asistente

Kevin Cardeiro es otro de los asistentes del Real Madrid y se encarga del análisis tanto de los rivales como del propio equipo. Ha desarrollado toda su trayectoria deportiva dentro del club blanco. Junto a él trabajará Francis Sánchez, especialista en análisis futbolístico, que anteriormente formó parte del Atlético de Madrid como analista del primer equipo.

Francis Sánchez, analista técnico

Lleva más de una década centrado en el análisis táctico. Es un experto en videoanálisis y estrategia, autor de libros y colabora con la RFEF. Formó parte del Atlético de Madrid.

Luis Llopis, preparador de porteros

Posiblemente, el mejor entrenador de porteros de España. Hombre de confianza de Courtois. Arbeloa no ha dudado en contar con él, dejando el filial madridista a Diego López.