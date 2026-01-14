Albacete-Real Madrid: comienza la era del espartano Arbeloa

El Carlos Belmonte será testigo del nacimiento de la era del espartano Arbeloa como entrenador del Real Madrid. A las 21:00 horas, los blancos se medirán al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey y será el debut del salmantino como técnico del primer conjunto madridista. Un partido a todo o nada donde los blancos no pueden fallar para comenzar con buen pie su andadura al frente del banquillo madridista y para no perder el segundo título de la temporada en menos de cuatro días.

El Real Madrid llega a este encuentro tras perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, en un duelo donde compitieron, pero dejaron una imagen de equipo pequeño que ha terminado con la destitución del vasco como entrenador. Los blancos están tocados, pero ahora esperan con esperanza esta nueva era. Eso sí, desde el club son claros: «Solo funcionará si se gana, esto es el Real Madrid».

¿Cómo juega Arbeloa?

El pasado verano, el nuevo técnico del primer equipo ascendió al Castilla, al que solo ha dirigido en 23 encuentros, dejando al filial blanco en cuarta posición del grupo 1 de Primera Federación, con 31 puntos, uno por encima del Zamora, marcando los puestos de promoción de ascenso.

Sus pupilos han ganado 10 partidos, perdido ocho y empatado uno en la competición doméstica, mientras que en la Premier League International sub-21 logró dos victorias y dos empates. Su último resultado fue una derrota contra el Arenas de Getxo por 4-1.

Con Arbeloa en el banquillo, el Castilla ha jugado con un 4-4-3, sistema en el que el segundo punta suele convertirse en un mediapunta que ayuda al delantero por dentro. Siempre opta por una referencia clara arriba. Al inicio fue Rachad Fettal y luego Loren Zúñiga. Su idea es presionar alto siempre sin pelota y no mandar a los suyos a encerrarse nunca atrás. Es un juego alegre y de combinación porque disponía de jugadores para ello.

El salmantino sale con dos en el medio, un creador y un pivote, y le gusta tener bandas que lleguen a línea de fondo. César Palacios, Mesonero, Thiago Pitarch, Fran González, Valdepeñas, David Jiménez y Joan Martínez han sido sus jugadores más utilizados. Hay que recordar que Gonzalo García, a las órdenes de Arbeloa, hizo historia en el Juvenil A.

Pupilo de Mourinho

Arbeloa, además, es pupilo de José Mourinho, al igual que lo era Xabi Alonso. El portugués veía en el salmantino a uno de sus hombres de confianza sobre el verde, tanto que ello llegó a costarle algún conflicto con otros jugadores con quienes se enemistó, como Iker Casillas o Sergio Ramos.

«No he hablado con él todavía. Fue un privilegio y un honor ser entrenado por él. Tengo una gran relación con él. Influyó mucho en mí y lo llevo dentro. Voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro de que si quisiera ser él fracasaría estrepitosamente», comentó en rueda de prensa previa al duelo contra el Albacete al ser preguntado por Mourinho.

El sueño del Alba

El Albacete «sueña» con eliminar al Real Madrid en el partido de octavos de final de la Copa del Rey en el estadio Carlos Belmonte. Es lo que han manifestado tanto jugadores como el entrenador, Alberto González, quien sueña en voz alta: «Imagino un campo lleno, al final del partido, celebrando que hemos pasado la eliminatoria ante el que, posiblemente, sea el mejor equipo del mundo».

González resalta la «ilusión» con la que afrontan una «oportunidad histórica» y disfrutará al máximo del pulso ante el Real Madrid en el torneo del K. O. No descarta optar por una defensa de cinco jugadores, que tan buen resultado le dio en las dos anteriores eliminatorias, aunque ha dejado claro que dependerá de los futbolistas elegidos para iniciar.

Samu Obeng, delantero procedente del Ceuta y primer fichaje del Albacete en el mercado invernal, será convocado. El centrocampista Capi, que fue baja por un proceso gripal el pasado fin de semana, también regresará a una citación en la que no estará el delantero Higinio, por una lesión en el pie.

Albacete – Real Madrid: posibles onces