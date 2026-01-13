Cuándo es el Albacete – Real Madrid: horario y dónde ver por TV gratis en directo el partido de la Copa del Rey

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey Este Albacete - Real Madrid corresponde a los octavos de la Copa del Rey y se jugará en el Carlos Belmonte Álvaro Arbeloa debuta oficialmente como entrenador del Real Madrid y espera haciéndolo con una victoria

El Real Madrid afronta un partido trampa frente al Albacete en el Carlos Belmonte en los octavos de final de la Copa del Rey. Los madridistas no podrán creerse que está hecho y es por ello que Álvaro Arbeloa, que debuta como entrenador merengue, y los suyos tendrán que ir con todo para asegurarse el billete a los cuartos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo en el que los de Chamartín se reencontrarán con Jesús Vallejo.

Horario del partido de la Copa del Rey Albacete – Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Albacete Balompié en el partido que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey que se disputará en el Carlos Belmonte. Este choque será muy importante para los de Concha Espina, ya que hay que recordar que este lunes Xabi Alonso fue destituido como técnico madridista y Álvaro Arbeloa ha sido el elegido para reemplazar al tolosarra, por lo que debutará. No podrá confiarse el salmantino, ya que, aunque se trate de un rival de categoría menor, será de vital importancia para él arrancar con buen pie.

A qué hora es el partido de octavos de Copa del Albacete – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey para este miércoles 14 de enero. El organismo que controla el fútbol español ha fijado este choque de El Queso Mecánico frente a los de Chamartín en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Carlos Belmonte.

Dónde ver al Albacete vs Real Madrid en directo gratis por TV online y en vivo

RTVE fue uno de los medios de comunicación de los que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país diferentes partidos de este campeonato, aunque esta semana sólo ofrecerán este choque. Es por ello que el Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto significa que el ente público será el responsable de emitir el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista, por lo que se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos los aficionados del conjunto manchego, de los hinchas del cuadro de Chamartín y los amantes del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Albacete – Real Madrid correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey a través de la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que el ente público pondrán a disposición de todos los usuarios su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido de octavos de la Copa del Rey. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Albacete – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio y una vez concluya publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que lleguen desde el Carlos Belmonte. Hay que destacar que también se podrá seguir el partido con la narración de Antonio Esteva en el canal de Youtube de OKDIARIO.

Dónde escuchar por radio en directo el Albacete – Real Madrid

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de los octavos de final de la Copa del Rey podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, Onda Cero o RNE conectarán con el Carlos Belmonte para narrar con todo tipo de detalles lo que ocurra en este Albacete – Real Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Albacete – Real Madrid

El Carlos Belmonte, en Castilla-La Mancha, será el escenario donde se celebrará este apasionante Albacete – Real Madrid que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1960 y tiene una gran historia a sus espaldas. Tiene aforo para recibir a algo más de 17.500 aficionados y se espera un auténtico ambientazo este miércoles, ya que la hinchada manchega espera poder ser un apoyo para los suyos para que consigan dar la sorpresa y sacar el billete para los cuartos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Víctor García Verdura para que dirija la contienda Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey. Al frente del VAR estará Iván Caparrós Hernández, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que puedan ocurrir sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero para que la analice en el monitor que estará instalado en la banda del Carlos Belmonte.