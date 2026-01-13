Así fue el primer entrenamiento de Arbeloa: Pintus, su gente de confianza y un «Dani, no te enteras de nada!»

Álvaro Arbeloa se puso por primera vez al frente del primer equipo del Real Madrid este martes 13 de enero. El salmantino llegó a primera hora de la mañana a Valdebebas, se reunió con su cuerpo técnico y, a las 11:31, se levantó la persiana para que los medios de comunicación presenciaran en directo los primeros 15 minutos del entrenamiento, ya con el exentrenador del Castilla al frente de los blancos.

En esos primeros 15 minutos se apreciaron numerosas novedades con respecto a la etapa anterior, que finalizó hace apenas unas horas con Xabi Alonso. Antonio Pintus se hizo cargo de la preparación física de los jugadores del Real Madrid, mientras que Niko Mihic, nuevo responsable del equipo médico, también estuvo presente. En cuanto al cuerpo técnico, Arbeloa apostó por la base del Castilla, con la ausencia de Diego López, ya que Lluís Llopis continúa siendo el preparador de porteros del primer equipo, un hombre de total confianza de Courtois.

En esta primera sesión, Arbeloa no pudo contar con Mbappé, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao ni Mendy. Además, apostó por los canteranos Mami, Palacios, Joan Martínez, Cesteros y David Jiménez. También estuvieron presentes Fran González y Mestre como porteros. Muchos de ellos, si no todos, estarán en la convocatoria del primer equipo.

Arbeloa se mostró tranquilo y comunicativo con su cuerpo técnico. Estuvo varios minutos hablando con Pintus, antes de acercarse a los rondos de los jugadores. Primero fue al de extranjeros para acercarse posteriormente donde hay más españoles, donde soltó entre risas la siguiente frase: «¡Dani, no te enteras de nada!». Carvajal o Ceballos, los destinatarios de ese ‘palo’ del nuevo entrenador madridista.

El salto de Arbeloa

Álvaro Arbeloa ha firmado su contrato como entrenador del primer equipo del Real Madrid hasta el final de la presente temporada y una más. Además, verá incrementado notablemente su salario con respecto a lo que percibía como técnico del Castilla: pasará a ganar 3,5 millones de euros netos, además de suculentas primas por la consecución de distintos objetivos.

Arbeloa llega al banquillo del primer equipo madridista tras dejar al Castilla en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. El técnico siempre ha sido del agrado de Florentino Pérez. Viene de pasar varios años como exitoso entrenador del Juvenil y esta temporada inició su andadura en el Castilla, con el que ha logrado un notable rendimiento. En Valdebebas siempre han tenido claro que se trata de un entrenador en clara progresión, con un marcado perfil de club y un profundo conocimiento de lo que supone gestionar un vestuario de élite. Ahora le ha tocado dar el salto, para el que siempre estuvo preparado.