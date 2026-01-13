Niko Mihic también vuelve a ser el médico del primer equipo del Real Madrid

Niko Mihic ya ejerce como líder de los servicios médicos del primer equipo del Real Madrid. El croata ha estado este martes en el entrenamiento del equipo blanco en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador, y ha saltado brevemente al césped.

Niko Mihic ha vuelto al Real Madrid para liderar los servicios médicos del club. El doctor croata ejercerá como supervisor médico de todas las secciones del Real Madrid y su llegada es muy relevante ante la plaga de lesiones de los últimos años, especialmente en el primer equipo de fútbol. Mihic ya estuvo a cargo de los servicios médicos del primer equipo entre 2017 y 2023.