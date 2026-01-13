Los octavos de la Copa del Rey: fechas, horarios y dónde ver por televisión todos los partidos de esta ronda

Hace unos días terminó la Supercopa de España con el Barcelona proclamándose como campeón y ahora el fútbol español regresa con los apasionantes octavos de final de la Copa del Rey. Los grandes favoritos esperan no verse sorprendidos y avanzar hacia los cuartos de esta competición del K.O. en el que ya se han producido bastantes sorpresas importantes, como la eliminación del Villarreal, por lo que nadie debe confiarse ni dar nada por asegurado.

Cuándo son los partidos de octavos de la Copa del Rey

Hace ya una semanita se celebró el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El salón Luis Aragonés fue el escenario donde se conocieron los cruces de esta apasionante ronda en la que sólo ocho equipos podrán avanzar a los cuartos. Pero antes de pensar en la siguiente fase, los dieciséis clubes que siguen vivos en el torneo deben centrarse en superar sus respectivos duelos, que se disputarán entre este martes 13 de enero y el jueves 15, por lo que habrá tres días de fútbol bastante interesante.

Contra quién juegan Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey

El sorteo de la Copa del Rey celebrado la semana pasada continuó siendo condicionado, por lo que el Real Madrid y el Barcelona, que estaban en Arabia Saudí preparándose para jugar la Supercopa de España, tuvieron la suerte de que les iba a tocar un equipo de la segunda división del fútbol español. Al conjunto de Concha Espina le tocó un histórico como es el Albacete, lo que supone el reencuentro entre Jesús Vallejo y el equipo merengue.

Por otro lado, el Barcelona visitará El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander, por lo que estamos hablando de que se producirá un encuentro entre dos clubes históricos de nuestro país. En los octavos de final de esta Copa del Rey también habrá un apasionante Deportivo – Atlético de Madrid, lo que significa que Riazor acogerá, después de tantos años, un partidazo entre dos míticas entidades españolas.

Horario y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey

La RFEF anunció un día después del torneo todos los horarios de estos octavos de final de la Copa del Rey, aunque los duelos del Atlético y del Real Madrid iban a estar condicionados en función del resultado del derbi en la Supercopa de España. Una vez resuelto ese pequeño problemilla, todo quedó fijado y también con las televisiones asignadas, siendo el encuentro de los merengues el único que se podrá ver en directo por televisión gratis y en abierto.

Cultural y Deportiva Leonesa – Athletic Club. Martes 13 de enero a las 21:00 horas. El Reino de León. Movistar+.

Real Sociedad – Club Atlético Osasuna. Martes 13 de enero a las 21:00 horas. Reale Arena. Movistar+.

Real Club Deportivo de la Coruña – Atlético de Madrid. Martes 13 de enero a las 21:00 horas. Riazor. Movistar+.

Albacete Balompié – Real Madrid. Miércoles 14 de enero a las 21:00 horas. Carlos Belmonte. La1.

Real Betis – Elche. Miércoles 14 de enero a las 21:00 horas. Benito Villamarín. Movistar+.

Deportivo Alavés – Rayo Vallecano. Miércoles 14 de enero a las 21:00 horas. Mendizorroza. Movistar+.

Real Racing Club – Barcelona. Jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El Sardinero. Movistar+.

Burgos – Valencia. Jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El Plantío. Movistar+.

Cuándo se juegan los cuartos, semifinales y la final de la Copa del Rey

Los ocho equipos que sean capaces de avanzar de ronda se plantarán en los cuartos de final de la Copa del Rey y les volverá a llegar el turno de jugar a principios del mes de febrero. Una vez disputada esa fase, los cuatro semifinalistas tendrán que jugar la ida una semana después, mientras que la vuelta que será decisiva está reservada para los primeros días de marzo. Ya en abril, a priori, será la gran final del torneo, aunque todavía se desconoce si se cambiará la fecha de este encuentro que se jugaría en La Cartuja.