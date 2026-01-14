Convocatoria del Real Madrid contra el Albacete: Mbappé no está en la primera lista de Arbeloa

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey tiene varias ausencias. Álvaro Arbeloa no podrá contar en este primer encuentro con Mbappé, Bellingham, Trent, Militao, Carreras, Tchouaméni, Rüdiger, Rodrygo y Mendy. Tampoco viaja Courtois, que descansará en este encuentro.

Por otro lado, cuenta con varios jugadores del filial, como son Cestero, Palacios, Joan Martínez, David Jiménez y Manuel Ángel. Además, los porteros que acompañarán a Lunin son Fran González y Sergio Mestre. Hay que recordar que Arbeloa conoce a la perfección a los canteranos, ya que hasta hace unas horas era el entrenador del Castilla.

Arbeloa toma el mando

Álvaro Arbeloa se estrena como entrenador del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete en el Carlos Belmonte. El salmantino ha firmado su contrato como entrenador del primer equipo madridista hasta el final de la presente temporada y una más. Además, verá incrementado notablemente su salario con respecto a lo que percibía como técnico del Castilla: pasará a ganar 3,5 millones de euros netos, además de suculentas primas por la consecución de distintos objetivos.

Arbeloa llega al banquillo del primer equipo madridista tras dejar al Castilla en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. El técnico siempre ha sido del agrado de Florentino Pérez. Viene de pasar varios años como exitoso entrenador del Juvenil y esta temporada inició su andadura en el Castilla, con el que ha logrado un notable rendimiento. En Valdebebas siempre han tenido claro que se trata de un entrenador en clara progresión, con un marcado perfil de club y un profundo conocimiento de lo que supone gestionar un vestuario de élite. Ahora le ha tocado dar el salto, para el que siempre estuvo preparado

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Manuel Ángel, Palacios.

Delantero: Vinicius, Gonzalo y Mastantuono.