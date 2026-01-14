En Cataluña ya empiezan a rabiar contra Arbeloa: «No le llega a la suela de los zapatos a Xabi»

Álvaro Arbeloa ya ejerce como entrenador del Real Madrid. El hasta ahora técnico del Castilla ha cogido las riendas del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso. Su llegada al banquillo ha causado un gran revuelo en Cataluña, y eso que apenas lleva un día dirigiendo al conjunto madridista. Óscar García, ex entrenador del Celta y el juvenil del Barcelona, entre otros, asegura que el salmantino «no le llega ni a la suela del zapato a Xabi Alonso».

«Quiere ser como Mourinho y la única razón por la que está ahora siendo entrenador del Madrid es porque solo habla de Mourinho», comienza diciendo el entrenador catalán. Desde su ascenso se ha hablado mucho de cuánto le ha influido el portugués como entrenador, pero Arbeloa aseguró que intentará implantar su estilo: «Influyó mucho en mí, pero ahora voy a ser Arbeloa. Si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente».

Parece que la llegada del espartano al primer equipo del Real Madrid ha desatado la rabia en la zona de Cataluña, y sobre todo de Barcelona. Como jugador, el salmantino dejó huella en la afición del eterno rival. Ahora, Óscar García afirma que su llegada puede provocar un conflicto entre la directiva y el vestuario: «El presidente, por mucho que sea de su cuerda, veremos quién tira más. Para el presidente, ¿quién es más importante: Vinicius o Arbeloa?».

El que fuera lateral derecho del Real Madrid y la selección española, llega a mitad de temporada para intentar revertir la situación tras el adiós de Xabi Alonso. Óscar García dice en su intervención en Cataluña Radio que «tácticamente, por lo poco que he visto al Castilla, no le llega ni a la suela del zapato a Xabi Alonso».

Sobre el tema de la relación con el vestuario, el técnico catalán apunta: «Él jugará con el tema psicológico. Se juntará mucho con los jugadores que no se llevaban bien con Xabi Alonso». «Intentará que los primeros partidos se vea una gran diferencia», agregó. Aunque reconoce que Arbeloa «sabe cómo la afición quiere que juegue» y conoce el club, el que fuera entrenador del juvenil del Barcelona entre 2010 y 2012 se muestra muy crítico con la decisión de ponerle al frente del primer equipo.